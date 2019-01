Asus, svelata al CES 2019 la gamma di prodotti lifestyle

Asus presenta la nuova gamma completa di prodotti lifestyle al CES 2019, una serie di device per gli appassionati di tecnologia e l'utenza prosumer.

Per i professionisti digitali e i creatori di contenuti, segnaliamo StudioBook S (W700) e ProArt PA32UCX. unisce la potenza dei processori Intel Core i7 e Xeon con scheda grafica NVIDIA Quadro in uno chassis compatto da 15” con un display NanoEdge più grande in modo da offrire agli utenti più spazio per lavorare al meglio, anche in mobilità. Una potenza sicuramente impressionante. Lo stesso display è certificato Pantone e supporta la della gamma colori DCI-P3 al 97%, soddisfando tutti gli standard cinematografici.

Come facilmente intuibile. StudioBook S è il primo prodotto in una nuovissima serie di laptop progettati su misura per professionisti creativi. La platea? designer, esperti di animazioni, architetti e programmatori che necessitano di prestazioni eccezionali (ad esempio, rendering o progetti 3D).

Passando alle workstation, Asus ha svelato E900 G4, la prima workstation che supporta quattro schede grafiche. Basato sulla linea di processori Intel Xeon, con un massimo di 28 core per processore per un totale di 56 core in configurazioni dual-processor, 12 moduli di memoria ECC e fino a quattro delle più recenti GPU NVIDIA Quadro RTX, la workstation E900 G4 è ottimizzata per le applicazioni che elaborano grandi quantità di dati, tra cui animazioni digitali, design architettonico, simulazioni scientifiche e machine learning.

Tornando al mercato dei designer, ecco PA32UCX ProArt, il primo monitor al mondo 4K da 32” con retroilluminazione Mini LED e oltre 1000 zone di local dimming, in modo da supportare più standard HDR (HLG e HDR-10).

Con una qualità di colore a 10-bit reale che offre il 97% di spazio colore DCI-P3, ha una dotazione di porte davvero completa: doppia ThunderBolt 3, DisplayPort e tre HDMI v2.0.

Per chi, invece, cerca un prodotto elegante ma comunque estremamente potente, Asus propone il Mini PC ProArt PA90. Basato sul chipset Intel Z390, il PA90 supporta processori fino al nuovo Intel Core i9 di nona generazione, oltre a scheda grafica NVIDIA Quadro e tecnologia Intel Optane.

Bassa rumorosità, prestazioni e design compatto ed elegante, le principali peculiarità di questo prodotto.

Nuovi arrivi anche per la famosa famiglia Zenbook: ZenBook S13 (UX392) è un Ultrabook da 13,9” con all’interno i più recenti processori Intel Core, vanta un incredibile rapporto corpo-schermo del 97%. Il più ampio al mondo in un display NanoEdge, non a caso sui quattro lati le cornici misurano solo 2,5 mm. Con uno spessore di soli 12,9 mm, Zenbook S13 è il laptop più sottile al mondo in grado di integrare una scheda grafica NVIDIA MX150. Infine, il peso: solo 1,1 kg!

Zenbook 14, invece, presenta l’evoluzione UX431, sostituendo di fatto il predecessore UX430. Rispetto a quest’ultimo, il modello UX431 ha un ingombro inferiore del 6% design più compatto, e rapporto corpo-schermo dell’86%.

Come sempre, le prestazioni sono importanti per gli Zenbook, e questo vale anche per lo Zenbook 14. CPU Intel Core i7 di ottava generazione, NVIDIA GeForce MX150, 16 GB di RAM e SSD PCIe, non ammettono alcuna replica. La parte audio è nobilitata dal sistema quad-speaker, la cui risposta in frequenza è aumentata di 1,4 volte rispetto al predecessore.

Rivolti ad un pubblico più ampio, ma non per questo privo di esigenze, Asus offre la nuova serie Vivobook. Qui , le prestazioni sono comunque di livello, e garantite dalla solida coppia CPU Intel e GPU Nvidia; il look invece viene reso vivace da diversi colori di tendenza come il Peacock Blue.

Asus ha anche una nutrita gamma di Chromebook: si spazia dal nuovo e ultrasottile Chromebook Flip C434 ErgoLift 360° da 14”, passando per Chromebook C204 e C403 con touch panel da 11,6” e display anti-riflesso da 14”; Chromebook Flip C214 con display che ruota a 360° da 11,6” e Chromebook Tablet CT100 (un tablet touchscreen con display QXGA da 9,7”). Sia i Flip che il Tablet sono dotati di stilo interattiva integrata.