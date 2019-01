Il sistema di Card Management di BNL è firmato TAS Group

L’intero sistema di Card Management di BNL – Gruppo BNP Paribas sarà rifatto a cura di TAS Group che ha proposto CARD 3.0, una soluzione flessibile e affidabile. TAS Group si è aggiudicata lo scorso 13 novembre 2018 la gara indetta da BNL nel quadro del Piano Strategico Domestic Market 2020 del Gruppo BNP Paribas per il rifacimento completo della piattaforma di emissione carte di debito, di credito e prepagate.

Massimo Romagnoli CIO di BNL- BNP Paribas

Volevamo una soluzione flessibile, in grado di modernizzare i nostri sistemi di monetica, e di estendere il nostro portafoglio di prodotti e servizi in risposta alle esigenze di un mercato sempre più competitivo e in trasformazione, Abbiamo identificato nella proposta di TAS Group la migliore risposta possibile per la nostra strategia di crescita: profondo know how applicativo, affidabilità e scalabilità tecnologica, mitigazione dei rischi di migrazione e soprattutto ampia ricchezza funzionale della soluzione per consentirci di anticipare con nuovi prodotti le evoluzioni del mercato.

Obiettivo primario quello di riallineare la propria infrastruttura tecnologica per rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato, abilitare una più efficace Customer Digital Experience e rafforzare la relazione con i clienti finali Retail e Corporate.

Valentino Bravi, AD di TAS Group

La tendenza in atto nell’e-payment porta all’unificazione dei servizi di pagamento con quelli a valore aggiunto. In un vicino futuro l’atto del pagamento in sé sarà reso sempre più trasparente, e il punto di contatto della Banca col proprio cliente sempre più a rischio disintermediazione. Per scongiurare questo rischio abbiamo investito con largo anticipo sul nostro portafoglio applicativo, e siamo tra i primi in grado di offrire una tecnologia che abilita al paradigma “banking as a platform”, consentendo alla Banca di sfruttare il ‘network effect’ e creare un florido ecosistema di business con gli altri operatori dell’universo interconnesso, nel quale i suoi clienti attuali o potenziali già operano.

La soluzione di Issuing di ultima generazione, sviluppata da TAS all’interno della più ampia suite cashless 3.0, supera il concetto tradizionale di Card Management System configurandosi come una piattaforma per la gestione di tutti i prodotti di pagamento, svincolati dal supporto fisico e interfacciabili da una pluralità di dispositivi e canali, con un’offerta customizzabile in base alla tipologia di utente.

Nello sfidante contesto evolutivo che ci troviamo ad affrontare, BNL ha scelto di confermare TAS Group come proprio partner, in virtù delle sue capacità di rispondere in modo innovativo ma al tempo stesso altamente affidabile alle esigenze immediate ed evolutive della Banca.

L’architettura tecnologica che sottende a Card 3.0, comune a tutti i nuovi rilasci di TAS in ambito Global Payments, è volta ad ottimizzare e rendere fruibili i singoli microservizi che compongono i processi di pagamento, per consentire alla banca ampia flessibilità e rapidità di implementazione di nuove funzionalità e nuovi use case, anche in collaborazione con attori terzi.

La suite Cashless 3.0 di TAS Group copre tutto il ciclo di vita dei prodotti di pagamento, compresi gli aspetti di gestione frodi, dispute, clearing con i Card Network internazionali, tokenizzazione e sicurezza. Una piattaforma cloud-ready, attivabile progressivamente nei suoi molteplici componenti modulari, facilmente integrabile con il core banking dell’ambiente target.

Tra le prime milestone del progetto di roll-out della nuova piattaforma di Card Management si prevede l’emissione di carte prepagate innovative per la clientela Business del Gruppo, seguite da prodotti legati al credito nel mondo Retail.