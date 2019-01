TomTom e Denso, insieme per la guida autonoma end-to-end

Parte la collaborazione tra TomTom e Denso che permetterà in un prossimo futuro di disporre di nuovi sensori per la mappatura da montare sui veicoli autonomi. TomTom HD Maps funzionerà in combinazione con i sensori di bordo Denso, come telecamere e radar, per potenziare le funzioni di localizzazione e pianificazione del percorso, per un sistema di guida completamente autonomo.

TomTom HD Map è un una mappa digitale che rende i veicoli autonomi più sicuri e confortevoli integrando i sensori, una localizzazione accurata e consentendo la pianificazione dei percorsi. TomTom HD Map è la prima a coprire autostrade e interstatali negli Stati Uniti, in Europa occidentale, Giappone e Corea del Sud. TomTom AutoStream è un innovativo servizio di delivery delle mappe per sistemi autonomi di guida e sistemi avanzati di assistenza alla guida. Garantisce che un veicolo autonomo utilizzi i dati cartografici più recenti per la strada che lo precede, riducendo al minimo il consumo di dati.

La collaborazione consentirà a Denso di offrire un sistema leader di mercato per l'automazione di secondo livello per le autostrade e le principali strade urbane, sfruttando il sistema di mappatura end- to-end sviluppato insieme a TomTom. La combinazione dei sensori Denso con TomTom HD Maps renderà il sistema ancora più avanzato, affidabile e sicuro. Le due aziende hanno team che lavorano insieme in Giappone.

Harold Goddijn, CEO TomTom

Denso è da tempo leader nelle tecnologie ADAS per il settore automotive. Siamo orgogliosi di collaborare sia per i clienti giapponesi che a livello mondiale. Questa collaborazione testimonia il valore di TomTom HD Map e di TomTom AutoStream come componenti essenziali per i veicoli autonomi.

Nell'ambito di questo accordo, Denso fornirà i dati dei sensori elaborati al sistema di mappatura end- to-end di TomTom per veicoli autonomi e sistemi di assistenza alla guida (‘ADAS’) avanzati, aggiornando in tempo reale la TomTom HD Map. Questo obiettivo verrà raggiunto generando mappe aggiornate con dati crowdsourced chiamate “Roadagrams”, utilizzate per garantire che la mappa HD rispecchi la realtà della strada. In combinazione con i dati dei sensori dei veicoli di rilevamento, TomTom è in grado di garantire un'accurata mappa HD a livello globale. AutoStream - l'innovativo sistema di delivery delle mappe di TomTom - fornisce i dati cartografici più recenti ai veicoli, on demand.