WD al CES, innovative soluzioni per gestire i dati personali

Western Digital presenta al CES innovativi device per l'archiviazione personale, soluzioni per trasportare i dati e accelerare la produttività di tutti i giorni.

La presenza al CES2019 di Western Digital non è certo priva di contenuti: numerosi, infatti, i prodotti annunciati. Tra le novità presentate: un rivoluzionario prototipo di unità USB dalle elevate capacità, due nuovi SSD portatili e un servizio di backup su cloud per USB.



David Ellis, Vice President of Product Marketing di Western Digital.

Lavoriamo continuamente per fare evolvere i nostri prodotti, accompagnando i consumatori alla scoperta di nuove soluzioni per apprezzare e condividere i momenti per loro più importanti. I nostri prodotti più recenti confermano l'impegno di Western Digital per offrire ai consumatori un’ampia gamma di soluzioni di archiviazione personalizzate, resistenti, veloci, affidabili e facili da utilizzare.



In dettaglio, ecco le proposte che l’azienda americana ha deciso di svelare al CES2019:

- SSD portatile SanDisk Extreme PRO. Si tratta di un SSD portatile, ad alte prestazioni, firmato SanDisk. Sarà disponibile dalla primavera 2019, garantendo velocità in lettura altissime (fino a 1 GB al secondo) unitamente ad una grande solidità, certificata dallo standard IP55. Il target ideale sono i professionisti creativi, desiderosi di spostare rapidamente file anche grandi dimensioni , o anche di modificare il file direttamente sull’unità esterna.

- My Passport Go. La famiglia My Passport è ormai una istituzione per il marchio Western Digital. Questo modello, basato su SSD, offre fino a 1TB di archiviazione. Il device si presenta robusto e con paracolpi in gomma; il cavo davi è integrato. Una soluzione adatta a chi cerchi prestazioni SSD in un device ready-to-go

- SanDisk Flashback. compatibile con due delle più popolari USB Stick di SanDisk, Flashback è un nuovo servizio di backup su cloud che crea una copia online del contenuto dell'unità USB, in modo che i consumatori possano facilmente visualizzare, cercare e condividere i loro file anche in caso di perdita o temporanea irraggiungibilità dell’unità. Un servizio gradito, e che molti sicuramente saranno felici di poter avere.

- SanDisk USB-C 4TB1- Prototipo. In questo caso, parliamo di un prodotto allo stadio di prototipo. Si tratta tuttavia dell’unità USB più performante al mondo, inoltre dotata di un incredibile storage flash di ben 4TB. Sicuramente non sarà un prodotto per tutte le tasche, ma lo attendiamo con grande interesse.