HP, al CES 2019 con display Quantum Dot e PC top di gamma

HP non ha certamente voluto passare inosservata al CES 2019 e si è presentata in fiera forte del primo display in cristallo con tecnologia QLED e PC ad alte prestazioni.

Anne-Sophie Hadberg, General Manager, EMEA Personal Systems Business, HP Inc.

È un momento sicuramente eccitante per l’innovazione dei PC, alimentata da tutte le esperienze che facciamo nella nostra vita. HP guida il settore verso il futuro, con display incredibilmente immersivi, che offrono un livello di dettaglio altissimo. Prestazioni sempre più elevate, versatilità e sicurezza invogliano le persone a connettersi alla rete ovunque, e continuativamente. La lineup di HP per il CES2019 offre nuove possibilità ai nostri clienti.

Due i nuovi monitor della linea Pavilion: sicuramente quello che ha destato maggiore curiosità è il Pavilion 27 Quantum Dot, il primo monitor Quantum Dot al mondo su display di vetro, in gradi di offrire oltre un miliardo di colori visibili. Non da meno, tuttavia, il Pavilion 32 QHD, in risoluzione Quad HD e con un eccellente angolo di visuale.

HP ha anche svelato alcuni accessori: HP ENVY USB-C Hub viene incontro alle esigenze di quei (milioni) possessori di notebook che possono contare esclusivamente su una porta USB-C. Questo hub ha porta USB-C passante (per ricaricare il notebook), oltre a due porte USB-A e una porta HDMI 2.0, con risoluzione massima 4K. Sicuramente un accessorio che farà piacere a molti. Annunciato anche HP 15,6" Odyssey Backpack, uno zaino appositamente pensato per trasportare notebook da 15,6”.

Anche la tecnologia Sure View continua ad essere ampiamente supportata e sviluppata, e siamo arrivati alla terza generazione denominata Sure View Gen 3. HP, quindi, non dimentica affatto le nicchie di mercato, ma anzi propone soluzioni sempre più raffinate.

Segnaliamo anche il convertibile EliteBook x360 830 G5, dotato dello schermo più luminoso al mondo; il monitor EliteDisplay E243p Sure View, eccellente esempio applicato della tecnologia Sure View. Una volta attivala la modalità privacy, l’angolo di visuale si riduce a soli 80 gradi, e la luminosità a 180 nits. Praticamente impossibile, una “sbirciata” furtiva. Sempre nel solco della sicurezza, EliteOne 800 AiO G5 è il primo AiO con tecnologia Sure View.

HP, in ultimo, non trascura il mercato gaming, con alcune proposte davvero top. Impossibile non notare il monitor OMEN X Emperium 65. Uno dei primi esempi di Big Format Gaming Display, è anche il primo al mondo ad integrare una soundbar. Compatibile con NVIDIA G-Sync, ha anche un refresh di 144 Hz, valore altissimo su diagonali così ampie. La gamma OMEN, vede un refresh di due dei prodotti più venduti. Il laptop OMEN 15 ora è dotato di GPU NVIDIA GeForce RTX serie 20, e può montare una scheda Wi-Fi 802.11ax opzionale. In una parola, un metro di paragone per il settore per il 2019.

Sulla stessa linea abbiamo OMEN Obelisk Desktop. Fino a 64 GB di RAM HyperX, GPU Nvidia fino alle nuovissime RTX 2080Ti, oltre a CPU Intel i9 9900K, doppio SSD in RAID 0. Serve altro? Diremmo proprio di no, se non forse un adeguato conto in banca!