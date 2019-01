Samsung, al CES 2019 gli schermi del futuro con Micro LED

Samsung presenta al CES 2019 la tecnologia Micro LED: qualità altissima e tecnologia modulare, per schermi adatti alle sale come ad enormi spazi espositivi.

Samsung, da sempre all’avanguardia nel settore display, ha annunciato al CES2019 nuovi e The Wall da 219 pollici e uno schermo modulare Micro LED di nuova generazione, già vincitore di un premio 2019 CES Best of Innovation Award.



Gli schermi Micro LED.

Basati su una tecnologia self-emitting e di funzionalità modulari, gli schermi Micro LED di Samsung alzano di fatto il livello della competizione nel settore. Questi innovativi schermi TV sono costituiti da singoli moduli self-emitting Micro LED, con milioni di microscopici chip LED inorganici rosso, verde e blu che emettono luce per produrre colori brillanti sullo schermo. Sicuramente, Samsung si candida seriamente a diventare il benchmark di riferimento per il 2019.

Ovviamente non è da Samsung fare presentazioni in tono minore, e per presentare la tecnologia Micro LED, ha utilizzato un vero maxi schermo, il The Wall da 146”!

Samsung, inoltre, migliorando i processi di produzione dei semiconduttori, è riuscita a creare uno straordinario display Micro LED 4K con un form factor più piccolo da 75 pollici e più adatto agli ambienti domestici.

Dicevamo della natura modulare di questa tecnologia: con l’aggiunta di nuovi moduli Micro LED, gli utenti possono espandere la visualizzazione a qualsiasi dimensione. La funzionalità modulare della tecnologia Micro LED in futuro permetterà di creare schermi anche con formati irregolari 9x3, 1x7 o 5x1, in base alle specifiche esigenze spaziali, estetiche e funzionali.

Ad aumentare non poco l’eleganza di questa modularità, sottolineiamo il fatto che i display Micro LED non hanno cornici, né ci sono bordi fra i moduli, e questo anche laddove andremo ad ampliare uno schermo già presente. In molti grandi spazi, laddove anche il minimo dettaglio di stile ha il suo peso, siamo certi che questo elemento sarà molto apprezzato.