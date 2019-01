TCL al CES 2019 con TV Android, 8K e nuovi prodotti audio

TCL si mostra al CES2019 con una ricca proposta: il primo TV 8K con intelligenza artificiale, nuovi Android TV, e una gamma di nuovi prodotti audio

TCL (che, ricordiamo, è il terzo produttore mondiale di televisori) ha svelato al CES2019 una ampia gamma di prodotti, destinati a rimarcare la posizione di rilievo della società cinese fra i leader dell’elettronica di consumo.

Primo ad essere citato, e non poteva essere altrimenti, il nuovissimo TV 8K con intelligenza artificiale: il TCL X10 QLED 8K. Previsto al lancio europeo nella seconda metà dell’anno, questo modello offre il top della tecnologia TCL. Risoluzione 8K, Android TV con Google Assistant, Quantum Dot, Dolby Atmos Virtuale. La Soundbar integrata, dotata di intelligenza artificiale, permette all’impianto audio di funzionare anche a televisore spento. Una gioia per gli occhi e per le orecchie quindi; siamo curiosi di verificare quanto verrà alleggerito il nostro portafogli!

TCL, dimostrando anche molto buon senso, ha annunciato l'intenzione di unirsi ad altri leader del settore display per creare una 8K Association. Lo scopo? Definire gli standard di prestazione del display 8K e sostenere la promozione dell’8K presso i consumatori e i partner del settore - come ad esempio i fornitori di servizi di streaming.

Ovviamente, TCL non si è limitata al top gamma, ma ha anche presentato prodotti mainstream. Le nuove serie ES56 ed ES58 saranno infatti pronte al lancio nel giro di poche settimane. Basate su Android TV 8 e Google Assistant, permetteranno agli utenti di accedere facilmente ad un'ampia varietà di contenuti semplicemente tramite il controllo vocale.

Disponibili nei modelli da 32 e 40 pollici, questi prodotti sono rispettivamente dotati di tecnologie di visualizzazione HD e Full HD, ed entrambe compatibili con la trasmissione di contenuti HDR. A racchiudere la tecnologia, un design molto sottile, in grado di trovarsi a proprio agio in molteplici contesti.

TCL sta anche creando un proprio ecosistema smart, basato su una nuova piattaforma di IA: TCL AI-IN. Questa piattaforma comprenderà tutti i prodotti di TCL basati su IA e servizi di partner tecnologici smart, come Android TV, Amazon Alexa e Roku( per il Nord America).

Abbiamo accennato ai prodotti audio: sotto il nome di TCL Entertainment Solutions (TES), l’azienda cinese offrirà apparecchiature audio e soundbar già durante il primo semestre 2019. Il target di riferimento saranno i giovani, e gli appassionati delle ultime tendenze. Le cuffie spaziano dagli auricolari alle over-the-ear, e sono tutte caratterizzate da un design molto giovane e moderno.

In termini di soundbar, TCL lancerà due linee: la Serie TS 5 per televisori da 43 pollici in su , e TS 7 (dotata di una maggiore connettività e prestazioni audio) per TV da 55 pollici e più grandi. Entrambe le linee (disponibili in due fattori di forma) sono dotate di subwoofer wireless.