DevOps, Compuware svela importanti miglioramenti per Topaz

Compuware ha lavorato profondamente su Topaz, e i risultati sono importanti. Grazie a questi miglioramenti, le organizzazioni possono aggiornare rapidamente i nuovi sviluppatori e creare pipeline DevOps complete per mainframe.

Gli sviluppatori e i tester sono ora in grado di raggruppare facilmente progetti, preferenze, configurazioni e / o working set sia mainframe che Java nei Topaz Team Profile e condividerli con altri colleghi e team. Il tema del coinvolgimento di nuovi sviluppatori, quindi, trova importanti aiuti. Questa condivisione fornisce l'accesso a conoscenze di grande valore che possono essere utilizzate per avviare rapidamente attività abituali come la modifica di dati, il debug di programmi o l'esecuzione di unit test.

Anche l'utilizzo dei progetti Eclipse da parte di Topaz è stato migliorato, quindi l'esperienza dello sviluppatore mainframe è ancora più simile a quella di uno sviluppatore Java.

Facile intuire come la condivisione di conoscenze aumenti la produttività, permettendo ad un nuovo membro del team di sviluppo di essere pienamente operativo in tempi rapidi. Allo stesso tempo, le best practice affinate dagli sviluppatori senior, vengono messe a disposizione di tutti.

Raju Debroy, Director of IT, Cloud & Digital Operation di Pekin Insurance

Stiamo assumendo molti sviluppatori brillanti e di talento, e abbiamo bisogno di renderli produttivi il più rapidamente possibile. L'interfaccia Eclipse di Topaz e la nuova possibilità di condividere il lavoro di sviluppatori più esperti ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi di onboarding, accelerando al contempo l'adozione di DevOps sul mainframe.

Un nuovo plug-in Jenkins per Topaz semplifica l'automazione e l'integrazione dei processi mainframe in una pipeline DevOps multipiattaforma. Il plugin consente ai professionisti DevOps e ai Release Manager di eseguire Job Control Language (JCL), un linguaggio di scripting essenziale che controlla le attività del mainframe come l'impostazione dei dati di test e la gestione dei programmi da eseguire nelle pipeline DevOps.

Il plug-in Compuware Topaz Utilities accede al mainframe utilizzando una tecnologia più veloce e più affidabile rispetto al tradizionale FTP, da molti considerato inaccettabile per la sicurezza.

Compuware ha inoltre potenziato Topaz per Total Test, la principale soluzione di unit test automatizzato per il mainframe, per supportare CICS, la tecnologia di elaborazione delle transazioni dominante del mainframe. La tecnologia, in attesa di brevetto, crea comandi CICS virtuali, eliminando la necessità di accedere alle aree di test CICS attive. I test case di CICS possono essere eseguiti automaticamente tramite un plugin Jenkins.