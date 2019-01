IDC, Ricoh è leader nei servizi documentali e di stampa

Ricoh ottiene il prestigioso di conoscimento di leader mondiale nell’IDC MarketScape 2018 relativo ai servizi documentali e di stampa.

Ricoh ha saputo distinguersi per la capacità di creare ambienti di lavoro digitali, tanto innovativi quanto concretamente basati sulle esigenze del cliente. Proprio per questo, Ricoh contribuisce a semplificare la digital transformation, rendendo semplice la vita degli utenti e, al contempo, aumentando la produttività aziendale. Per questo, IDC ha rilevato come l’offerta di Ricoh sia fra le più complete sul mercato, in grado di offrire servizi globali ed integrati.

Robert Palmer, Research Vice President, Imaging, Printing, and Document Solutions, IDC.

Ricoh pone in primo piano le esigenze delle aziende riuscendo così a fornire soluzioni che vi rispondono in maniera specifica sia su scala globale che locale. Ricoh dovrebbe essere scelta da tutte le aziende alla ricerca di un partner in grado di sviluppare progetti che evolvono di pari passo con il business.

Chiaramente, la proposta di Ricoh va oltre il printing. Per supportare l’innovazione degli ambienti di lavoro, la società giapponese mette in campo tutto il proprio impegno tecnologico (ad esempio con Internet of Things) e la capacità di analizzare i processi delle aziende al fine di aggiungere valore.

Managed Document Services, IT Services e Communication Services completano l’offerta Ricoh pensata per ottimizzare i processi e la gestione delle informazioni, dentro e fuori l’azienda.