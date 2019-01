Commanders Act, presenza italiana solida e team in crescita

Commanders Act consolida la presenza italiana. Il team è in crescita; Silvia Cariolo è stata nominata quale International Customer Success Manager.

Commanders Act, forte di un team sempre più ramificato, consolida la propria presenza italiana. Infatti, alla recente nomina di Andrea Bovarini nel ruolo di Country Manager South Europe, ha fatto seguito l’arrivo di Silvia Cariolo in qualità di International Customer Success Manager.

Forte di una esperienza più che decennale nel settore AdTech e MarTech, AdServer e DMP, Silvia Scariolo porta in dote un sicuro, e ampio, bagaglio di competenze. Big Data, Data Management Platform, Data Visualization and BI tools, ma anche tecnologie per l’advertising (quali Adserver, Tag Management, RTB, SSP, DSP, Programmatic, Trading Desk). A queste aggiungiamo la dote vitale di Team Management.

Nell suo percorso in Commanders Act, Cariolo entra a far parte di un team di valore: ne fanno parte, infatti, Fabio Andreoli, già da quattro anni in azienda, e con una esperienza più che decennale nel settore IT. Si occupa delle soluzioni dal punto di vista tecnico. Inoltre, Dego Zerjal (recente acquisizione, fa parte del gruppo da Luglio 2018) porta con sé esperienze professionali come web developer e analyst developer in Mitec, Gap e Dotcom.

A completamento del team italiano, ricordiamo ovviamente Camille Turquois, Sales and Marketing Manager, esperta in digital e web marketing. La struttura Milanese, in via di espansione, guida il mercato non solo italiano, ma anche spagnolo e portoghese. La crescita del team è un evidente prova della solidità e del trend di crescita della società d’oltralpe, peraltro solidamente inserita nella parte alta della classifica della FrenchWeb500 (premio che riconosce e qualifica le migliori aziende francesi in ambito tecnologico).