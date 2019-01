CES 2019, AMD presenta nuove CPU Ryzen e GPU Radeon VII

Durante il keynote al CES 2019, la Dr. Lisa Su, Presidente e AD di AMD, ha illustrato le novità quest’anno: in arrivo nuove GPU Radeon VII e CPU Ryzen mobile e desktop.

Durante il Keynote è emerso come la tecnologia abbia assunto un ruolo sempre più fondamentale nell’affrontare le sfide delle moderne aziende, oltre a sottolineare il costante impegno di AMD a investire nelle loro roadmap di prodotto, spingendo al tempo stesso per accelerare il ritmo dell'innovazione.

Inoltre, durante il Keynote di AMD al CES 2019 la Dr. Lisa Su è stata raggiunta sul palco da una serie di importanti esponenti di aziende leader nel settore tra cui Phil Spencer, Executive Vice President della sezione gaming di Microsoft, David Polfeldt, Managing Director di Massive Entertainment e Sam Mathews, Co-fondatore e Presidente di Fnatic.

In particolare, AMD Radeon VII sarà la prima unità di elaborazione grafica al mondo a 7 nm con 16 GByte di HBM e 1 TB/s di memoria, progettata per offrire prestazioni elevate con i più recenti titoli di AAA, eSports e nel campo della Realtà Virtuale. Si tratta di GPU adatte anche per applicazioni di rendering 3D e di editing video. AMD Radeon VII dovrebbe essere disponibile a partire dal 7 febbraio 2019.

AMD Ryzen Mobile di seconda generazione con Grafica Radeon Vega integrata: il processore più veloce al mondo per laptop ultrasottili, con un’autonomia incredibile capace di sostenere fino a 12 ore di produttività generale e 10 ore di riproduzione video, in grado di supportare una risoluzione in 4K HDR e funzionalità Microsoft Modern PC per la massima esperienza di intrattenimento su un laptop. Potrete sfruttare questo incredibile processore sui notebook di alcuni dei più importanti brand come Acer, Asus, Dell, HP, Huawei, Lenovo e Samsung a partire dal 2019.

AMD Ryzen Desktop di terza generazione - un incredibile processore desktop basato sul nuovo core x86 di AMD con architettura "Zen 2" costruito utilizzando la tecnologia di processo a 7nm leader nel mondo. Il processore desktop AMD Ryzen di terza generazione offrirà nuovi standard in termini di prestazioni e sarà la prima piattaforma al mondo per PC a supportare la connettività PCIe 4.0, offrendo esperienze di gioco, creazione di contenuti e streaming mai viste prima. L’arrivo sul mercato del processore Ryzen Desktop di terza generazione è previsto per metà 2019.

