TCL Communication porta in fiera le novità Alcatel e BlackBerry

In occasione dell’edizione 2019 del CES, TCL Communication ha presentato sia il nuovo portfolio di dispositivi che le novità più recenti in termini di tecnologia.

Peter Lee, General Manager, Global Sales and Marketing Center of TCL Communication

TCL Communication continua a puntare sull’evoluzione e innovazione dei prodotti mobile e internet, mentre Alcatel e BlackBerry nel dimostrare quello che è possibile fare oggi attraverso i loro dispositivi e il nuovo portfolio che verrà mostrato al CES. È invece quello che presenteremo come nuova tecnologia di display che prova quello che saremo in grado di fare nel future. Come uno dei leader mondiali tra i produttori di pannelli, TCL ha l’importante eredità di rendere la migliore tecnologia accessibile a tutti. L’anno scorso abbiamo dimostrato di poterla portare sui nostri smartphone Alcatel con i Full View Display, mentre quest’anno al CES con i nostri nuovi demo display daremo un’anteprima di quello che i nostri consumatori possono aspettarsi dalla tecnologia TCL nel futuro.

Durante la manifestazione, a Las Vegas dall’8 all’11 gennaio, infatti TCL Communication ha lanciato i nuovi smartphone Alcatel equipaggiati con Full View Display di produzione TCL, tutta la line up di smartphone BlackBerry, inclusi BlackBerry KEY2 e KEY2 LE, le relative disponibilità e gli accordi con gli operatori in US e in tutto il mondo.

Sempre durante la manifestazione statunitense, TCL ha fatto il suo debutto dando dimostrazione delle ultimissime tecnologie relative agli smartphone display, ponendo l’attenzione soprattutto sui display edge-to-edge e dot.

Lo sviluppo di questa tecnologia è stato reso possibile grazie alla consociata CSOT, che ha anche sviluppato i pluripremiati pannelli per le tv TCL. CSOT è tra I principali produttori a livello mondiale di pannelli LCD, LTPS, AMOLED e di altre tecnologie avanzate come i display flessibili. La collaborazione di TCL Communication con CSOT assicura un supporto in tempo reale e l’utilizzo delle ultimissime tecnologie.