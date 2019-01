CES 2019, Jabra svela le cuffie Elite 85h con SmartSound

Jabra ha scelto la manifestazione di Las Vegas per presentare la novità 85h della gamma di cuffie Elite, le più intelligenti con funzione ANC attualmente sul mercato. Le nuove cuffie sovraurali sono progettate infatti con Jabra SmartSound, tecnologia di audEERING. Che si sia in viaggio, con necessità di concentrazione, o in un posto affollato, SmartSound garantisce che l'audio delle Elite 85h si adatti automaticamente all'ambiente circostante per offrire le migliori chiamate e fruizione della musica.

Le nuove Elite 85h includono l’Active Noise Cancellation e la tecnologia HearThrough sviluppata da Jabra, che consente agli utenti di decidere quanta parte del mondo esterno far penetrare in fase di ascolto. Inoltre vantano un’autonomia della batteria di 32 ore (con funzione ANC attivata), suono cristallino con tecnologia avanzata a 6 microfoni, altoparlanti con riduzione della distorsione da 40 mm personalizzati per un'esperienza acustica di alta qualità e longevità da leader del settore.

Caratterizzate dalla tecnologia audio SmartSound e dal Voice Assistant Control, completamente in modalità “mani libere” per un accesso più veloce e più facile durante l'utilizzo dell'assistente vocale, le Elite 85h si presentano come le più intelligenti cuffie con funzione ANC attualmente sul mercato. Come ogni dispositivo Jabra, le Elite 85h sono state progettate per superare il sovraccarico di rumore, considerato uno dei fattori chiave che influiscono sul benessere personale.

SmartSound, guidata dalla tecnologia di Intelligenza Artificiale

Jabra SmartSound si basa sulla tecnologia di analisi del contesto di audEERING, che utilizza l'analisi della scena acustica dei suoni ambientali in tempo reale. La tecnologia è in grado di rilevare oltre 6.000 caratteristiche peculiari del suono e utilizza questo per adattare l'uscita audio a ogni specifico contesto. Ciò significa che quando si passa da una stazione ferroviaria rumorosa a una tranquilla carrozza ferroviaria, la tecnologia intelligente di contesto prenderà nota e regolerà automaticamente l'audio.

Dagmar Schuller, CEO di audEERING

Il contesto audio basato sulla tecnologia di AI di audEERING potenzia le nuove cuffie Elite 85h di Jabra per offrire la migliore esperienza di chiamata e musica sul mercato. Gli utenti possono essere sicuri di ottenere il prodotto più sofisticato che esiste con una tecnologia di Intelligenza Artificiale affidabile e innovativa realizzata in Germania.

Al 100% in modalità “mani libere” con Alexa

La soluzione del microfono combinata con l'app Jabra Sound crea un'esperienza di accesso a Voice Assistant al 100% in modalità “mani libere”. Gli utenti non dovranno più toccare un pulsante sulle cuffie per interagire con Alexa, Siri o Google Assistant; tutto quello che dovranno fare è parlare per essere immediatamente connessi.

René Svendsen-Tune, CEO di Jabra

Una delle maggiori sfide per le persone in movimento è mantenere la consistenza della voce, della chiamata e della qualità audio in ogni ambiente, garantendo al tempo stesso la migliore interazione e connettività vocale che consentano la concentrazione totale o una fase di rilassamento. La nostra gamma Elite rappresenta i migliori prodotti della categoria per chiamate e musica. Abbiamo sviluppato SmartSound per garantire di poter continuare a offrire chiamate di qualità ed esperienza musicale ovunque l’utente sia. Le Elite 85h sono delle cuffie rivoluzionarie che cambieranno in futuro il modo in cui viviamo il suono e affrontiamo il rumore.

Principali caratteristiche di Jabra Elite 85h:

- SmartSound: Audio che si adatta automaticamente all'ambiente circostante;

- Controllo Voice Assistant senza premere un pulsante;

- Tre colori: Titanium Black, Gold Beige and Navy Blue;

- Fino a 32 ore di batteria con ANC attivato e 35 ore senza ANC;

- 8 microfoni in totale. 4 dedicati alle chiamate, 2 per l’Active Noise Cancellation e 2 per SmartSound. In combinazione si crea la tecnologia di chiamata a 6 microfoni e la soluzione 4-microfoni ANC e SmartSound;

- Altoparlanti personalizzati da 40 mm;

- Grado di protezione IP52 per resistenza alla polvere e alla pioggia;

- Jabra Sound + app per le funzionalità di SmartSound, incluse le impostazioni personalizzate.