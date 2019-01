Archos presenta il nuovo Gate Pro, pensato per ambienti B2B

Al CES 2019 Archos ha presentato il nuovo Gate Pro, primo pannello di controllo abilitato AI, che si aggiunge ai già esistenti Hello e Mate con un gateway PicoWAN. Presentato in anteprima alla manifestazione di Las Vegas, sarà venduto da Logic Instrument, controllata di BtoB di Archos, durante il primo trimestre di quest’anno.

Le funzionalità di riconoscimento vocale e controllo vocale, sviluppate in collaborazione con Nuance, realtà specializzata nel settore dell'intelligenza artificiale vocale, consentiranno di raccogliere e archiviare i dati sui propri server privati per ottimizzare i flussi di lavoro. Caratteristiche importanti visto che secondo uno degli ultimi rapporti Cisco, entro il 2022 più della metà di tutte le connessioni di rete IP nel mondo sarà realizzata da dispositivi IoT o M2M, invece di computer o smartphone, un'illustrazione dell'esplosione degli usi IoT nelle aziende. Diventa quindi imperativo utilizzare reti dedicate a lungo raggio e a basso consumo per evitare di sovraccaricare le reti tradizionali.

Con Gate Pro, Archos offre una soluzione che consente alle aziende di creare una rete dedicata, ad alte prestazioni e protetta, con il controllo vocale dei dispositivi e la visualizzazione in tempo reale dei dati.

I plus del nuovo pannello di controllo

Il gateway PicoWAN integrato converte Gate Pro in un vero centro di controllo di una rete LoRa privata, per raccogliere e organizzare i dati generati dagli oggetti connessi, come temperatura, umidità, CO2, gas, PM2,5 r (fino a 10.000) sensori, in un ampio raggio (fino a 1 chilometro - all'interno e all'esterno degli edifici). Lo schermo mostra i dati raccolti in tempo reale. PicoWAN è una rete a lungo raggio e a basso consumo, senza eventuali problemi di coesistenza con il WiFi, che consente di gestire in modo completo e in modo ultra sicuro una rete di numero illimitato di oggetti connessi interni o esterni.

L'integrazione del gateway PicoWan in Gate Pro permette:

- una migliore gestione del consumo della batteria degli oggetti: la velocità e la potenza di trasmissione del segnale possono essere regolate in tempo reale per risparmiare la batteria degli oggetti collegati;

- una migliore penetrazione del segnale all'interno degli edifici: il gateway PicoWAN è integrato direttamente nel GatePro, quindi si trova nel cuore degli edifici, garantendo una copertura ottimale per la rete IoT;

- il riconoscimento dei messaggi 100% certificati: ogni messaggio proveniente da un sensore viene automaticamente riconosciuto dal gateway. Non esiste alcun vincolo radio relativo alla ricezione di messaggi. Infine, tali riconoscimenti sono automatici, gratuiti e illimitati.

- la possibilità di aggiungere gateway per creare una rete Star: con l'aggiunta di gateway aggiuntivi, è possibile creare la propria rete proprietaria e protetta di oggetti connessi a basso costo rispetto alle reti esistenti;

- la gestione del sistema dalla A alla Z: l'intera gestione dell'ecosistema è interamente progettata e gestita da PicoWAN per garantire la massima sicurezza dei dati raccolti.

In molti ambienti industriali, gli operatori devono interagire con le applicazioni aziendali senza poter toccare lo schermo del proprio dispositivo. Le funzionalità di riconoscimento vocale di Gate Pro e funzionalità di sintesi vocale senza l'utilizzo di un server esterno offrono un'intelligenza artificiale che può essere utilizzata per aggiornare le apparecchiature aziendali e migliorare i processi e la produttività. La tecnologia di elaborazione vocale di Far Field consente a GatePro di ascoltare ed eseguire comandi vocali anche se l'utente è lontano dal dispositivo o in un ambiente rumoroso.

Inoltre la novità Archos consente di integrare i comandi vocali sviluppati da Nuance nelle applicazioni aziendali garantendo che i dati raccolti vengano archiviati localmente e non su server di terze parti. Con una fotocamera da 5 MP, due microfoni, la cancellazione dell'eco acustica e un altoparlante potente, Gate Pro consente di effettuare videochiamate e videoconferenze.