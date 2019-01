TCL al CES 2019 con i nuovi smartphone Alcatel 1

In occasione dell’ultimo CES 2019, dall’8 all’11 gennaio, TCL ha ufficializzato il lancio di Alcatel 1, serie di smartphone all’avanguardia e accessibili a tutti. Con design e caratteristiche migliorati e una straordinaria esperienza d’uso, Alcatel 1X (2019) e Alcatel 1C (2019) sono equipaggiati con Full View Display di produzione TCL e ridefiniscono il concetto e l’esperienza di smartphone entry-level.

La serie Alcatel 1 da vicino

Nelle due colorazioni Pebble Black e Pebble Blue, in materiale texturizzato per una migliore maneggevolezza e per resistere ai graffi, Alcatel 1X (2019) offre un’esperienza di visualizzazione immersiva e coinvolgente in un segmento entry-level grazie al Full View Display 5.5” 18:9. È inoltre dotato di tecnologia Face Key che permette di sbloccare il telefono con un semplice occhiata allo schermo. Una nuova esperienza d’uso in termini fotografici è stata introdotta con Alcatel 1X (2019), che offre una doppia fotocamera posteriore (13MP + 2MP) con effetto bokeh real-time e nuove modalità di scatto per fotografie in modalità ritratto. Il secondo obiettivo di profondità, insieme al nuovo software integrato per l’editing post-scatto, permette agli utenti il re-focus delle foto con la possibilità di rendere sfocato il background.

Lo smartphone Alcatel 1C (2019) è invece disponibile con una finitura texturizzata nei colori Volcano Black, Enamel Blue e Blush Pink e include diverse opzioni per le foto, come le modalità Beautification e Instant Collage. Equipaggiato con Android Oreo (Go edition), offre un’ottima esperienza d’uso nella categoria di smartphone entry-level per chi è alla ricerca di un accesso sicuro e affidabile alla connettività mobile. Il sistema operativo include diverse Google apps pre-installate pensate per aumentare la velocità, occupare meno spazio di memoria ed essere efficienti (Google Go, Files Go, Google Maps Go, YouTube Go e Gmail Go), oltre a delle ottimizzazioni di Chrome, Google Play e Gboard. È inoltre presente Google Assistant per Android (Go edition), così che gli utenti di Alcatel 1C (2019) possano sperimentare e usufruire della comodità, quando hanno bisogno di specifiche risposte o richiedere informazioni.