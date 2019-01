Toshiba MG08, storage Enterprise Capacity fino a 16 TByte

Gli HDD Enterprise Capacity 16 TByte della serie MG08 lanciati da Toshiba offrono il 33% di spazio di archiviazione in più rispetto alle più utilizzate unità da 12 TByte. Inoltre sono compatibili con un’ampia gamma di applicazioni e di sistemi operativi e si adattano a workload misti di lettura e scrittura random e sequenziale sia in ambienti cloud e sia in data center tradizionali. I sample da 16 TByte della serie MG08 saranno disponibili dal primo trimestre di quest’anno.

Larry Martinez-Palomo, General Manager, Business Unit HDD, di Toshiba Electronics Europe

Con la serie MG08 da 16 TByte Toshiba ha raggiunto il primato nei sistemi di archiviazione ad ampia capacità di memorizzazione e maggiore efficienza energetica grazie al design a elio a 9 piatti. Questa innovativa tecnologia è stata introdotta già lo scorso anno nei modelli da 14TB e si basa su un avanzato processo di saldatura a laser che garantisce una perfetta sigillatura dell'elio all'interno della scocca.

La serie MG08 rappresenta la seconda generazione degli HDD ad elio (helium-sealed) di Toshiba e l’ottava della famiglia HDD Enterprise Capacity. La serie MG08 da 16 TByte offre una velocità di rotazione di 7.200 rpm, un workload rating fino a 550TB all'anno, un MTTF (Mean Time To Failure) di 2,5 milioni di ore, una cache buffer di 512 MByte, la possibilità di scelta tra le interfacce SATA e SAS, il tutto in un form-factor di 3,5 pollici standard di settore.

MG08 è un chiaro esempio dell'impegno di Toshiba nella progettazione di soluzioni di storage che possano rispondere in modo sempre più performante alle esigenze, in continua evoluzione, dei dispositivi di archiviazione utilizzati nei server “cloud-scale” e nelle infrastrutture di storage. Il volume dei dati è in continua crescita e la capacità da 16TB con tecnologia CMR, leader del settore, aiuterà i fornitori di servizi di archiviazione e di soluzioni “cloud-scale” a raggiungere densità di memorizzazione più elevate per storage cloud, hybrid cloud e rack-scale “on-premises”.