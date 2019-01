Garmin, al CES 2019 i nuovi modelli Drive con Galileo e GPS

Garmin ha deciso di sfruttare appieno la grande vetrina offerta dal CES 2019 e ha svelato diversi nuovi modelli della serie Garmin Drive. Questa linea, basata su un nuovo sistema di navigazione, offre anche il supporto al recente sistema satellitare GALILEO, oltre al più tradizionale GPS.

Ricordiamo che Il sistema satellitare Galileo è nato da un progetto europeo, ed è realizzato per soli scopi civili, non dovendo quindi sottostare alle limitazioni imposte ad altri sistemi GPS. La gestione di due diversi sistemi satellitari, nella proposta di Garmin, permette di ricevere il segnale in situazioni particolarmente difficili come boschi fitti o strade impervie di montagna.

La gamma Drive prevede tre dispositivi: Drive 52 (il modello base), dotato di uno schermo da 5 pollici touchscreen a colori retroilluminato. Come i fratelli maggiori ha una cartografia stradale precaricata City Navigator NT di 46 paesi europei fornita da HERE, e uno slot per micro SD, per un eventuale ampliamento futuro della copertura cartografica. Anche per Drive 52 è prevista la funzione Live Traffic: tramite la connessione con il proprio smartphone si ricevono gli aggiornamenti costanti sulla situazione del traffico.

Tramite i Driver Alerts il guidatore viene avvisato quando ci si approssima a zone in cui prestare particolare attenzione: ad esempio edifici scolastici, curve pericolose, passaggi a livello, limiti di velocità. Per questo modello, l’app di riferimento con cui interfacciare Drive 52 e smartphone è Smarphone Link.

I due modelli DriveSmart 55 e DriveSmart 65, invece, differiscono fra loro solo per la diagonale dello schermo: da 5,5” per il DriveSmart 55, e da 6,5” per il DriveSmart65. Identiche le caratteristiche dei display: display ad alta risoluzione edge-to-edge per entrambi.

Questi due nuovi navigatori satellitari sono immediatamente disponibili all’utilizzo dopo averli tolti dalla loro confezione, e dispongono di un menù intuitivo con navigazione a comando vocale. A differenza del Drive 52m includono Garmin DIGITAL TRAFFIC, l’unico servizio infotraffico in tempo reale che, grazie alla tecnologia DAB, fornisce notifiche accurate e puntuali sulla situazione del traffico della rete urbana e interurbana. Il servizio messo a punto da Garmin garantisce una velocità di trasferimento dati 80 volte superiore ai tradizionali sistemi RDS-TMC. L’app dedicata a DriveSmart 55 e 65 è Garmin Drive.

Ricordiamo, infine, che nuovi navigatori Garmin incorporano la funzione Real Direction che aiuta gli automobilisti indicando, durante il viaggio, punti di riferimento facilmente riconoscibili come edifici e semafori oltre alla possibilità di consultare le valutazioni dei viaggiatori di TripAdvisor, per organizzare il proprio viaggio al meglio. Infine, grazie alla collaborazione con Parkopedia, i nuovi Drive di Garmin forniscono informazioni sul parcheggio libero più vicino, anche a bordo strada.