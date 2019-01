Libraesva Email Archiver, archiviazione conforme della posta

Libraesva ha annunciato la disponibilità di Libraesva Email Archiver, sia per il mercato italiano che quello estero. L’azienda italiana, il cui focus è da sempre la sicurezza, ha ben compreso come compliance, inalterabilità del dato, crittografia, certificazione con valore legale, e-discovery, privacy management, legal hold, auditing siano funzionalità che hanno uno stretto legame con la sicurezza. Naturali quindi che trovassero piena implementazione in un’unica, nuova soluzione nata nei laboratori EsvaLabs, assicurando l’archiviazione della posta elettronica ottimizzata e sicura.

L’Email Archiver Libraesva può essere utilizzato come soluzione stand-alone, oltre che in abbinamento al Libraesva Email Security Gateway in adozione in azienda.

Queste le principali features tecniche di prodotto:

- Standard Aperti Archivio in formato open fruibile e recuperabile senza software proprietari - garanzia per il cliente che non è bloccato e quindi indipendente da Libraesva;

- Volumi Supporto a volumi multipli ed eterogenei: locali, in rete e cloud;

- Privacy Officer Accesso ai dati sensibili subordinato a approvazione di privacy officer;

- Permessi granulari per creare ruoli utente personalizzabili;

- Marca Temporale Il dato viene conservato inalterato: per ogni email viene calcolato l'hash che è successivamente firmato con marca temporale (RFC3161);

- Riservatezza dei dati e “security by design” per massimizzare la compliance e minimizzare i rischi legali.

Rodolfo Saccani, Security R&D Manager di Libraesva, a capo dello sviluppo tecnico della soluzione di Email Archiving

Nel mercato dell’email security il tema della sicurezza va oggi ben al di là del solo tracciamento dei dati trasmessi a mezzo email e dell’analisi della loro qualità. Richiede infatti una oculata gestione dei dati anche nella sede in cui questi vengono conservati per futuri utilizzi. E’ da questa riflessione che è nata in Libraesva la volontà di portare sul mercato una soluzione in grado di rispondere alle molteplici esigenze di sicurezza dei dati aziendali ovunque questi si trovino.