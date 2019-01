Ricoh a ISE 2019, focus sul workplace as-a-service

Ricoh parteciperà con convinzione all’edizione 2019 di Integrated Systems Europe (ISE 2019), che si terrà ad Amsterdam, dal 5 all’8 di Febbraio. Il focus sarà in particolare sul workplace as-a-service: nella prospettiva di Ricoh, include soluzioni e servizi per realizzare sale riunioni, strumenti di collaborazione, sistemi di digital signage e tool per la gestione degli spazi di lavoro.

Ricoh ha anche voluto offrire una prova concreta delle proprie tecnologie, ed infatti i visitatori potranno toccare con mano i vantaggi dell’innovativo Smart Meeting Assistant che trasforma ogni riunione in un’esperienza multimediale.

L'azienda mostrerà in che modo l’offerta Communication Services possa rendere più efficace il modo di comunicare e di collaborare consentendo alle aziende di cogliere tutte le opportunità del Digital Workplace.