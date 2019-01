Security, Overland Tandberg rdxLOCK WORM e Ransomblock

Pagina 1 di 4

Come è possibile ottemperare alle specifiche imposte dalla norma e, allo stesso tempo, proteggere i dati dai ransomware? Overland Tandberg ha la risposta.

L’azienda è ben nota nel mondo professionale per la produzione di dispositivi e piattaforme software di backup, utili per ambienti mission critical enterprise, ma anche per il mondo delle PMI, sempre alla ricerca di soluzioni “cost effective”.

Da qualche tempo, la società ha reso disponibili funzioni avanzate di protezione degli archivi di backup realizzati tramite unità QuikStation e RDX QuikStor. Il software rdxLOCK per supporti RDX WORM e le funzionalità estese Ransomblock possono infatti essere integrate con l’offerta hardware Overland Tandberg, al fine di innalzare il grado di protezione dei dati e degli archivi di backup, ma anche per rispondere alle stringenti normative in materia di manipolazione e conservazione dei documenti digitali.

Se aggiunti ai dispositivi QuikStation e RDX QuikStor, già provati nei mesi scorsi, la piattaforma rdxLOCK WORM e il supporto Ransomblock hanno mostrato evidenti vantaggi sin dalla prima installazione. Il software può essere liberamente scaricato e provato per 60 giorni, un periodo di tempo sufficiente per amministratori IT e gestori dei dati che si occupano del flusso di informazione e della sicurezza all’interno delle imprese. Si tratta di un compendio di grande utilità, che va ad aumentare il valore dell’investimento già effettuato nel momento dell’acquisto e dell’installazione delle componenti hardware Overland Tandberg. Come abbiamo già visto in passato, drive e cartucce si distinguono per l’interessante rapporto costo/prestazioni, per la robustezza e la durata nel tempo; tutti parametri di primaria importanza per gli ambienti business, soprattutto per le PMI con budget ridotto.

rdxLOCK è una soluzione software che consente di utilizzare i supporti RDX WORM come dispositivo di archiviazione per la memorizzazione dei dati conforme alle normative vigenti. Si tratta di uno strumento essenziale laddove i dati debbano essere mantenuti per lungo tempo senza essere cancellati o sovrascritti.

A questo si aggiunge la funzionalità di protezione dei ransomware, utile per “blindare” i backup da virus e malware in grado di crittografare e rendere illeggibili i file. Il sistema si occupa infatti di abilitare l’accesso solo e soltanto ai software autorizzati, rendendo i contenuti dei cartridge impossibile da modificare per tutti gli altri eseguibili o applicazioni.

Combinando opportunamente le funzionalità WORM e Ransomblock con i supporti offerti da Overland Tandberg è possibile allestire procedure di backup a prova di attacco, istruendo un vero e proprio archivio per piattaforme e dati mission critical.