Le novità di Qualcomm Technologies in vetrina a Las Vegas

In occasione di CES 2019 Qualcomm ha presentato diverse innovazioni, a partire dalla terza generazione delle piattaforme Snapdragon Automotive Cockpit Multi-Tiered. La novità trasforma l’esperienza in auto integrando funzionalità di calcolo a prestazioni elevate, grafica immersiva e multimedialità avanzata grazie alla prima piattaforma scalabile basata su Intelligenza Artificiale disponibile per tutte le classi di veicoli.

Annunciate per la prima volta nel settore automobilistico, le piattaforme Snapdragon Automotive Cockpit di terza generazione sono progettate per trasformare le esperienze all'interno del veicolo, supportando livelli di calcolo e intelligenza ancora più elevati e necessari per abilitare le più avanzate funzionalità presenti nelle auto di prossima generazione, tra cui esperienze IA altamente intuitive per l'assistenza virtuale in auto, interazioni naturali tra il veicolo e il conducente e casi di utilizzo di sicurezza contestuale. Utilizzando un posizionamento ultra preciso per soluzioni di navigazione avanzate e tecnologie all'avanguardia per esperienze audio immersive e esperienze visive ancora più ricche, la piattaforma Snapdragon Automotive Cockpit di terza generazione è progettata per assicurare esperienze rivoluzionarie per conducenti e passeggeri.

Nakul Duggal, Senior Vice President of Product Management, Qualcomm Technologies

Con le nostre piattaforme Cockpit Automotive Cockpit di terza generazione, rinnoviamo il nostro impegno nell’offrire ai nostri clienti un'esperienza in-car altamente differenziata e personalizzabileAttraverso la combinazione unica della tecnologia IP best-in-class all’interno nostra nuova roadmap di prodotto scalabile – piattaforme Performance, Premiere e Paramount – Qualcomm Technologies offre un livello di innovazione senza precedenti su tutte le tipologie di veicolo. Le nostre nuove piattaforme Snapdragon Automotive sono progettate per integrare simultaneamente cluster di strumenti digitali ad alta risoluzione di nuova generazione con tecnologie di infotainment leader di settore supportate da funzionalità di intelligenza artificiale, grafica all'avanguardia per configurazioni di schermi multipli ad alta risoluzione, posizionamento migliorato per supportare una navigazione più sicura e intelligente, e molto altro.

Riflettori puntati sulla tecnologia di rete Qualcomm Wi-Fi 6 Networking

Sempre a Ces 2019, Qualcomm ha ribadito il suo impegno nella transizione del settore verso la piattaforma di networking Wi-Fi 6, con l'annuncio di un prodotto di mesh networking in ambito domestico con Netgear, arricchendo l’ampia gamma di prodotti enterprise e rivolti agli operatori di rete – precedentemente annunciati e ora commercialmente disponibili – supportati dalla piattaforma e realizzati da clienti come Ruckus, Huawei, H3C, NEC, EnGenius, Charter Communications, Calix, e KT. Nel loro insieme, questi prodotti confermano la significativa risonanza ottenuta da Qualcomm Technologies, nonché il ruolo di leader che l'azienda sta ricoprendo nel definire e guidare l'adozione di esperienze ad alta capacità ed efficienza basate sul prossimo standard wireless 802.11ax.

Inoltre Qualcomm Technologies ha annunciato un importante momentum sui device 5G con oltre 30 dispositivi 5G – la maggior parte dei quali sono smartphone – di OEM globali che saranno supportati dalla piattaforma mobile Snapdragon 855 e dalla famiglia di modem Snapdragon X50 5G. Tutti i clienti OEM e quasi tutti i 30 dispositivi 5G citati utilizzeranno anche le soluzioni Qualcomm RF Front End (RFFE).