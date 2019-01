TomTom mette mezzo milione di veicoli automatici su strada

Importante traguardo per TomTom: le sue mappe per la guida autonoma “girano” su veicoli automatici di livello 1 e 2, prodotti da diverse case automobilistiche. Come stabilito dalla Society of Automotive Engineers, il livello 1 comprende l'automazione del controllo del movimento laterale o longitudinale del veicolo, mentre il livello 2 comprende entrambi. I veicoli commerciali permettono una guida più efficiente, risparmiando carburante e riducendo le emissioni; le autovetture così guideranno i passeggeri su strada in modo più sicuro.

Willem Strijbosch, responsabile della divisione Autonomous Driving di TomTom

La strada verso un futuro completamente autonomo è entusiasmante – e già ora stiamo promuovendo tecnologie per l’autonomous driving. Nella nostra vision ci immaginiamo un futuro verso la guida autonoma con strade più sicure, libere da congestioni ed emissioni inquinanti – e il traguardo di oggi è un passo fondamentale in questa direzione.