Asus, annunciate nuove schede grafiche con GeForce RTX 2060

Asus annuncia tre schede grafiche basate sulla nuova GPU Nvidia Geforce RTX 2060: ROG Strix GeForce RTX 2060, Dual GeForce RTX 2060 e Turbo GeForce RTX 2060.

C’era grande attesa per la GPU Nvidia GeForce RTX 2060: accreditata di ottime performance, ha anche il pregio di essere economicamente sostenibile.

Asus non ha ovviamente perso tempo e ha annunciato ben tre schede grafiche in grado di spremere questa GPU al meglio.

Vediamo quali sono:

Al top dell’offerta, la ROG Strix GeForce RTX 2060. Come tutti i prodotti della famiglia Republic Of Gamers è progettata per i sistemi più evoluti, permettendo importanti possibilità di overclocking. Il sistema d'illuminazione Aura Sync RGB offre una personalizzazione pressoché illimitata, mentre tre ventole brevettate Wing-blade offrono prestazioni top-end alla scheda. Un sistema di dissipazione così evoluto si abbina a numerose altre caratteristiche premium: il processo di produzione automatizzato noto come tecnologia Auto-Extreme, un rinforzo metallico che riduce la tensione sul PCB e la funzione FanConnect II, consentono il controllo delle ventole del proprio PC rispetto sia alla temperatura della GPU che quella della CPU. Sicuramente una scheda che non deluderà la clientela enthusiast.

Il secondo modello è la ASUS Dual GeForce RTX 2060. Seppure più sobria rispetto alla ROG Strix, anche questa scheda ha tutto per soddisfare clienti particolarmente esigenti. In questo caso le ventole Wing-blade sono due, però beh supportate da un generoso dissipatore di calore, grande 2,7 slot, e con una superficie dissipante superiore del 50% rispetto alla generazione precedente.

Anche per questo, la ASUS Dual GeForce RTX 2060 ha una resistenza alla polvere con certificazione IP5X ed una modalità 0 dB (per ridurre al minimo il rumore durante i carichi di lavoro più lievi). Un robusto backplate in metallo rende questa scheda più equilibrata.

la terza scheda è la ASUS Turbo GeForce RTX 2060, pensata per sistemi con GPU multiple o in cui risulti limitato il flusso d'aria interno. Il design è stato ottimizzato con una serie di accorgimenti che migliorano il flusso dell’aria e ne aumentano l'affidabilità. Anche in questo caso abbiamo certificazione IP5X, e il raffreddamento è assicurato da una ventola da 80 mm con cuscinetto a doppia sfera.

Un nuovo design della griglia di estrazione permette a grandi quantità di aria di fluire nel dissipatore, anche nel caso in cui la scheda sia collocata particolarmente vicino a un pannello di vetro o un'altra scheda grafica.