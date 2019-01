Asus, in Italia i notebook ZenBook 13 e ZenBook 14

Asus ha annunciato la disponibilità in Italia degli ZenBook 13 e ZenBook 14, i due notebook più compatti al mondo nella categoria di appartenenza.

La popolare linea Asus ZenBook si arricchisce di due nuovi modelli, ovviamente nel solco di quanto già evidenziato dagli altri prodotti: notebook leggeri, eleganti e sottili pensati per gli utenti più esigenti.

Per questo, i nuovi laptop utilizzano il nuovo display NanoEdge Frameless, con cornici ultrasottili su tutti e quattro i lati, con un rapporto schermo/corpo davvero impressionante: 92% per il modello da 14” (lo ZenBook 14) , e addirittura del 95% per il 13” (ZenBook 13). È anche grazie allo schermo NanoEdge che i nuovi ZenBook riescono ad essere i migliori al mondo, in termini di ingombri.

Fra le novità, citiamo il nuovo NumberPad, un innovativo tastierino numerico illuminato a LED di dimensioni standard integrato nel touchpad. Inoltre, la speciale webcam a infrarossi 3D in alta definizione, per un rapido login tramite Windows Hello, anche in ambienti poco illuminati. ZenBook, comunque, fa anche rima con prestazioni. E infatti, CPU fino a Intel Core i7, GPU Nvidia GeForce MX150, fino a 16 Gbytes di RAM , SSD PCIe contribuiscono a garantire performance invidiabili.

Pur estremamente compatti, questo laptop hanno una dotazione di porte di tutto rispetto. Prima di tuttil la porta USB-Type-C è compatibile con lo standard USB 3.1 Gen 2, per trasferimenti dati fino a 10 Gbit al secondo. Inoltre, altre porte USB: una USB Type-A e una USB 2.0. Non mancano porta HDMI e lettore Micro SD. La cerniera ErgoLift, poi garantisce una inclinazione della tastiera sempre perfetta, oltre a migliorare raffreddamento e prestazioni audio. Segnaliamo anche il Wi-Fi 802.11ac di classe gigabit e il Bluetooth 5.0.

Tutte queste tecnologie, peraltro, portano in dote anche le migliori prestazioni in tema di risparmio energetico, ed infatti l’autonomia può arrivare fino a 14 ore.

Per quanto invece riguarda la solidità, ricordiamo che la serie ZenBook soddisfa il rigoroso standard militare MIL-STD-810G per affidabilità e durata, e ogni modello viene sottoposto a un regime di stress test che include test estesi per il funzionamento in ambienti difficili, tra cui altitudini, temperature e umidità estreme