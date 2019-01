Buffalo LinkStation 220DR, storage affidabile con WD Red

Buffalo amplia la gamma di soluzioni NAS per lo storage di rete con le nuove unità LinkStation 220DR, dispositivi dotati dei robusti drive WD Red.

Questi hard disk sono appositamente prodotti per i NAS e offrono prestazioni e affidabilità ai massimi livelli; è così possibile assicurare un’archiviazione sicura e duratura dei dati aziendali.

Disponibile nelle versioni con capacità di 2, 4, 6 o 8 TByte, la LS220DR è subito pronta all’uso, ma può essere facilmente personalizzata tramite laptop o smartphone grazie alla sua interfaccia, che è ottimizzata anche per i dispositivi mobile (leggi la nostra prova dei firmware Buffalo). La presenza di due unità disco, inoltre, consente di scegliere tra le elevatissime prestazioni della modalità RAID 0 o per gli elevati livelli di sicurezza offerti dal RAID 1, che grazie al mirroring dei dati, mette al riparo da possibili guasti a una delle due unità disco.

La nuova LS220DR, inoltre, consente di dotarsi un vero e proprio cloud privato personale, a cui è possibile accedere da ovunque ci si trovi tramite un qualsiasi browser Web o attraverso l’App di Buffalo WebAccess, che è disponibile sia per Android, sia per iOS. L’accesso ai propri documenti, foto e filmati da remoto, quindi, sarà sempre garantito senza la necessità di dover sottoscrivere abbonamenti a servizi cloud di terze parti, che sono gratuiti solo per pochi GByte.

Grazie alla compatibilità DLNA e Twonky Beam, la nuova LS220DR è in grado di effettuare contemporaneamente lo stream di fino a 4 film in HD (tramite connessione Gigabit diretta), consentendo a ogni membro della famiglia di guardare il suo film preferito sul proprio dispositivo. Sul fronte audio è poi da segnalare la compatibilità DSD, una caratteristica che farà sicuramente la gioia di tutti gli audiofili. In grado di garantire velocità di lettura fino a 100 MB/s e velocità di scrittura fino a 50 MB/s, la LS220DR viene fornita completa di 5 licenze di NovaBACKUP Buffalo Edition per PC e offre la compatibilità con Time Machine per consentire di effettuare i backup con MacOS.

La LS220DR è coperta da una garanzia di ben 3 anni, che comprende gli hard disk ed è immediatamente disponibile ai seguenti prezzi comprensivi di IVA: 2 TB LS220DR0202-EU 319,90 euro, 4 TB LS220DR0402-EU 389,90 euro, 6 TB LS220DR0602-EU 449,90 euro, 8 TB LS220DR0802-EU 529,90 euro.