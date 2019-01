5G, le previsioni del presidente Qualcomm Cristiano Amon

L’anno che si è concluso da pochi giorno è stato ricco di successi e di importanti innovazioni tecnologiche in ambito networking per Qualcomm.

Dallo sblocco del 5G al rilascio dello Snapdragon 855, il 2018 è stato un anno eccezionale per l’azienda e il 2019 si prospetta ancora più ricco di novità!

Cristiano Amon, presidente di Qualcomm, racconta in un video quale sarà il futuro dell’azienda, condividendo le sue previsioni per il nuovo anno.