Cloud pubblico al sicuro, Sophos acquisisce Avid Secure

Sophos annuncia l’acquisizione di Avid Secure, azienda altamente specializzata nella sicurezza delle infrastrutture cloud di nuova generazione.

Avid Secure offre un’analisi della sicurezza cloud basata sull'intelligenza artificiale, la conformità e la piattaforma DevSecOps che forniscono un'efficace protezione end-to-end nei servizi cloud pubblici come AWS, Azure e Google.

Fondata nel 2017 da un team di esperti di cybersecurity, Avid Secure sfrutta l'intelligenza artificiale e l'automazione per affrontare le grandi sfide della sicurezza in cloud, tra cui la mancanza di visibilità del workload e la necessità di un monitoraggio costante al fine di affrontare gli attacchi più evoluti e complessi. Avid Secure è una piccola azienda privata con sede principale a San Francisco e una filiale dedicata allo sviluppo ingegneristico a Gurgaon, in India.

Dan Schiappa, senior vice president e general manager of Products di Sophos

La rapida adozione di cloud pubblico dà vita a nuove e complesse sfide per garantire la sicurezza dei dati aziendali. Con la protezione del workload nel cloud e il software posturale di Avid Secure, Sophos amplierà ulteriormente la sua offerta di sicurezza per il cloud, ponendosi come un vero punto di riferimento in questo mercato. Diamo il benvenuto in Sophos al team di Avid Secure e siamo entusiasti di portare la loro tecnologia di trasformazione nel nostro portfolio, rafforzando la nostra capacità di fornire la migliore protezione dei dati a livello endpoint e di rete, ovunque siano ospitati i servizi dei nostri clienti.

Nikhil Gupta, CEO e co-fondatore di Avid Secure

Abbiamo creato la piattaforma Avid Secure per rivoluzionare la sicurezza degli ambienti cloud pubblici in modo efficiente. Siamo orgogliosi della nostra innovativa tecnologia basata sull'IA che fornisce alle aziende analisi di sicurezza continua end-to-end, visibilità e conformità per proteggere i loro dati e massimizzare i loro investimenti nei servizi cloud pubblici. L'opportunità di unirsi a Sophos nell’impegno di trasformare la sicurezza informatica in un sistema integrato e intelligente si adatta perfettamente alla nostra visione ingegneristica. Io e l'intero team di Avid Secure siamo impazienti di scoprire cosa potremo realizzare insieme.