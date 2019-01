OKI, al via l'iniziativa per i clienti MFP e stampanti LED

OKI Europe inizia il 2019 con indubbia energia; la prima iniziativa commerciale è di quelle davvero speciali: per un anno intero, stampa bianco e nero più carta per banner gratuiti. L’offerta è rivolta ai clienti che acquistino modelli selezionati di MFP e stampanti LED a colori ad elevate prestazioni, nel periodo compreso fra il 7 Gennaio e il 31 di Marzo.

Tanto le MFP, quanto le LED a colori, sono sicuramente prodotti flessibili e in grado di coniugare efficacemente costo copia e qualità di stampa. Anche la scelta di offrire un anno gratuito di carta banner è decisamente interessante. Infatti, la vocazione marketing dei device OKI ben si presta alla stampa di banner, che possono essere lunghi fino a 1,2 metri. Se vogliamo, anche un modo utile (e gratuito) per introdurre il cliente ad un tipo di stampa non frequentemente sfruttato, ma dal grande potenziale. Una idea che ci sentiamo sicuramente di approvare.

Lee Webster, General Manager, Office Products, OKI Europe Ltd

I nostri MFP e le stampanti LED digitali a colori ad alte prestazioni aprono la strada a un'ampia gamma di possibilità per le aziende che desiderano aggiornare le proprie funzionalità di stampa e attirare nuovi clienti. Con la stampa in bianco e nero gratuita per un anno, oltre all'opportunità di testare l'esclusiva funzionalità di stampa di banner, i clienti possono davvero provare l'eccezionale qualità del colore e la flessibilità dei supporti offerta dai dispositivi LED digitali OKI, con un notevole salto di qualità per le attività di stampa aziendali

Ricordiamo i modelli compresi nell’offerta di OKI:

- Il modello C612n/dn combina la gestione flessibile dei supporti con un basso costo di gestione, il che lo rende ideale per stampa in-house e on-demand;

- C712n/dn è in grado di realizzare documenti di uso quotidiano e stampe di alta qualità per il marketing, a velocità elevate e a bassi costi pagina;

- La Serie C800 è la soluzione ideale per la stampa in formato A3 e A4 di alta qualità, ad alto volume, on-demand e a velocità di stampa fino a 35 ppm;

- Gli intelligenti MFP della Serie MC800 A3 a colori ad alta capacità, sono semplici da utilizzare e ultra-affidabili con bassi costi di gestione, la scelta ideale per carichi di lavoro elevati.