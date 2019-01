Wolters Kluwer Tax & Accounting, Fattura SMART a gonfie vele

Wolters Kluwer Tax & Accounting sfrutta appieno l’introduzione della fattura elettronica, e il suo software Fattura Smart vede un vero boom di installazioni.

Sicuramente, per il mondo aziendale il 2019 verrà ricordato a lungo come l’anno della fatturazione elettronica. Se qualcuno si è fatto trovare impreparato, questo sicuramente non si può dire per Wolters Kluwer Tax & Accounting. Il numero di attivazioni di Fattura SMART si può indubbiamente definire clamoroso: quasi 300.000 attivazioni.

A fronte di questo esercito di utenti (che fin da subito hanno prodotto una intensa mole di dati) , non si sono registrate particolari criticità. Merito, senza dubbio, della qualità del prodotto Wolters Kluwer Tax & Accounting, che ci aveva favorevolmente impressionato in tempi non sospetti. Facile prevedere che il successo di Fattura SMART possa continuare, anche grazie al passaparola dei moltissimi utenti soddisfatti.