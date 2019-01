Salesforce, disponibili nuove funzioni per Commerce Cloud

Salesforce ha annunciato l’introduzione di nuove funzioni per la piattaforma Commerce Cloud: shopping sempre più smart, personalizzato e connesso. Migliorare un prodotto già molto valido: per molti una mission impossible, per Salesforce quasi una routine.

Gli sforzi della società americana, in questa circostanza, sono rivolti a Commerce Cloud. Salesforce ha infatti annunciato nuove funzioni all’interno della piattaforma Commerce Cloud per consentire alle aziende di garantire esperienze d’acquisto di ultima generazione grazie alle nuove componenti di intelligenza artificiale, ricerca per immagini, gestione del magazzino e altro ancora.

Le novità di Commerce Cloud permettono alle aziende di garantire esperienze d’acquisto innovative su tutti i touchpoint con il cliente: dalle interazioni vocali, alle app, alla presenza in negozio e in tutti i punti di vendita fisici così come negli shop online.

Vincent Panzanella, vice president of marketing & communications di Perry Ellis.

Salesforce Commerce Cloud ci consente di sfruttare la potenza della ricerca vocale e di connetterci con chiunque cerchi il vestito giusto, ovunque si trovi. Con

Salesforce, Perry Ellis ha lanciato la funzione ‘Ask Perry Ellis’, uno stilista personale attivabile via voce con Amazon Alexa per dare consigli di moda e fornire al cliente l’outfit giusto al momento giusto. Tutto ciò è possibile grazie alle API della piattaforma Salesforce Commerce Cloud e agli strumenti di sviluppo che siamo stati in grado di utilizzare per raggiungere i clienti e offrire suggerimenti di stile su misura per la vita di tutti i giorni.

Il nuovo Salesforce Commerce Cloud dispone di un potente set di API, nuovi servizi di piattaforma e nuovi strumenti di sviluppo che consentono alle aziende di integrare l’esperienza di shopping intelligente in ogni punto di contatto con i clienti. Ecco le novità più salienti:

- Le nuove API Einstein Commerce consentiranno a chi vende di integrare rapidamente le raccomandazioni sui prodotti Einstein oltre al loro sito di e-commerce. Con i consigli dell’intelligenza artificiale sulle app mobile e attraverso i canali di marketing e di customer service, i retailer possono fornire esperienze d’acquisto coerenti, indipendentemente dal modo in cui i clienti interagiscono con il brand.

- Con la nuova ricerca per immagini Einstein Visual Search, i consumatori saranno in grado di scattare foto e cercare i prodotti utilizzando solo immagini. I clienti potranno

anche fare ricerche basate su foto o screenshot del proprio telefono cellulare per cercare un determinato prodotto o l’opzione più pertinente disponibile in base all’immagine caricata.

- Questa nuova piattaforma garantisce una gestione molto accurata del magazzino attraverso il conteggio di milioni di articoli e decine di migliaia di canali di vendita

in real time. Un aggiornamento così accurato della disponibilità dei prodotti garantisce un supporto costante in periodi di picco di vendita quali i saldi e durante le festività natalizie.

- Nuovo Sandbox Developer: permette ai team sviluppo di implementare soluzioni business innovative in modo ancora più veloce. Ogni Sandbox Developer funziona in

modo efficiente, migliorando la produttività e offrendo agli sviluppatori maggiore coerenza all’interno del processo di test e distribuzione.

- Nuovo Commerce API Explorer: è il nuovo one-stop-shop in un unico portale per tutte le API Commerce e sistemi UI di facile utilizzo, consente agli sviluppatori di

progettare e testare nuove esperienze in modo più efficiente.

- Nuovo Trailhead per sviluppatori di Commerce Cloud: con questa nuova risorsa di apprendimento online gratuita, gli sviluppatori possono apprendere tutti gli elementi principali per imparare a sviluppare all’interno della piattaforma Commerce Cloud.

Essendo parte della piattaforma Salesforce, i brand possono creare rapidamente app con Heroku, integrare i dati con Mulesoft e sfruttare il framework dell’esperienza degli sviluppatori di Salesforce DX per lo sviluppo di applicazioni veloci e altamente performanti.