Forcepoint, per Comdata un vero partner per la sicurezza

Forcepoint ha sviluppato una importante partnership con Comdata, di cui presenta un interessante case history sul rinnovamento degli strumenti di sicurezza.

Comdata infatti, affrontando una forte espansione all’estero tramite acquisizioni, si è trovata a affrontare il tema della protezione dei dati sensibili e critici. Molto rapidamente, questo problema si è imposto come elemento di primaria importanza; da qui la scelta di collaborare con Forcepoint. All’iniziale implementazione di Forcepoint Web Security è seguita quella di Forcepoint Email Security, mentre in tempi più recenti la gamma di soluzioni adottate si è arricchita con Forcepoint DLP Discover, allo scopo di garantire una protezione più accurata dei dati ovunque essi si trovino, così da soddisfare meglio le esigenze dei manager sempre più abituati a lavorare in mobilità o da casa. Evidentemente, dover proteggere il lavoro dei manager, garantendo loro un corretto ed adeguato accesso ai dati critici, mette Comdata nella necessità di considerare sempre il fattore umano e, in particolare, di poter garantire protezione proprio nel delicato momento di accesso alle informazioni.

Luca Berlinghieri, Head of Infrastructure & Service Management di Comdata.

Lo Human Point System di Forcepoint è sicuramente l’approccio che maggiormente si sovrappone alla nostra visione ed offre risposta alle nostre necessità, seguendo il management nei propri spostamenti ed offrendo la massima flessibilità operativa.

In sintesi, si potrebbe ben dire che il focus non è più su minacce o sul networking, ma piuttosto sulla persona e sulla propria interazione con i dati.

Alessandro Biagini, Direttore Vendite di Forcepoint Italia

La collaborazione con Comdata è stata per noi un’ulteriore grande occasione per poter applicare con concretezza quanto affermiamo da tempo, ossia che la protezione va applicata al punto ed al momento preciso nel quale gli utenti, in questo caso i manager aziendali, interagiscono con i dati: questa è quella che noi chiamiamo Human Point Protection, l’approccio che riteniamo maggiormente valido per le aziende di oggi.