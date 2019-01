Forcepoint, Matt Preschern nuovo Chief Marketing Officer

È Matt Preschern, il nuovo Chief Marketing Officer di Forcepoint, e riporterà direttamente al CEO Matthew Moynahan e sarà basato nel quartier generale di Austin, in Texas.

In qualità di CMO, Matt Preschern gestirà tutti gli aspetti del marketing mondiale di Forcepoint, come brand awareness, lo sviluppo del business e il sales enablement. Il nuovo CMO vanta una esperienza di oltre 25 anni nel digital marketing nella generazione di pipeline e nello sviluppo del business, nella customer experience e nelle comunicazioni aziendali. Suo principale obiettivo sarà quello di estendere la leadership mondiale di Forcepoint nella sicurezza human-centric, un approccio basato sulla comprensione delle identità digitali e dei loro comportamenti informatici al fine di proteggere le persone e i dati critici ovunque.

Matt Moynahan, Chief Marketing Officer di Forcepoint

Forcepoint ha stabilito la sicurezza informatica human-centric come il nuovo paradigma per le imprese moderne e le organizzazioni governative globali. È fondamentale che i dirigenti comprendano davvero l'importanza di avere utenti e dati al centro del loro pensiero progettuale nell'era della trasformazione digitale. Matt è un dirigente di marketing con grande esperienza ed innovativo, con esperienza in diversi settori industriali e competenze internazionali ed è il leader giusto per accelerare la crescita di Forcepoint e la posizione del brand nel mercato della sicurezza informatica. Il mercato della sicurezza informatica sta crescendo a un ritmo senza precedenti e Forcepoint si trova in una posizione unica per smuovere l'industria. Partendo da un approccio incentrato sull'uomo, Forcepoint sfiderà i leader aziendali a pensare in modo diverso alla sicurezza. Sono davvero felice di essere parte del futuro di Forcepoint e di poter contare su una rapida crescita e trasformazione del settore.

Preschern è un premiato marketer, essendo stato nominato tra i 20 più importanti CMO di Forbes e riconosciuto per il suo successo nel promuovere l'innovazione in ambito marketing da parte del CMO Club. Ha conseguito un MBA presso la Goizueta Business School della Emory University.