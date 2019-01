Il Presidente di Regione Lombardia visita l’headquarter Lutech

Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha visitato oggi il Gruppo Lutech, vero motore propulsivo per la trasformazione digitale.

Lutech Group si avvale di 2.300 risorse. Con oltre 1.000 Clienti e 30 partnership tecnologiche, aggrega in Italia ben 20 aziende specializzate (nel solo 2018 sono entrate a far parte del Gruppo 10 società).

Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia

Lutech è una realtà che conta 1.400 dipendenti in tutta la Lombardia, grande eccellenza nel settore dell’innovazione tecnologica. L’ecosistema che ha realizzato va nella direzione indicata da Regione Lombardia in grado di favorire la creazione di posti di lavoro di qualità, soprattutto per i giovani.

Il Gruppo Lutech è, infatti, fortemente radicato sul territorio italiano in 23 città e sta attuando un percorso di crescita anche a livello internazionale dove è già presente con sedi in Germania, Francia, Paesi Bassi, Romania, Svizzera, Spagna, Cina, USA.