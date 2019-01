Software AG nomina i nuovi CTO e CMO

Software AG annuncia due nuove nomine: Bernd Gross, già in azienda, assume il ruolo di CTO, mentre la posizione di CMO è assegnata a Paz Macdonald.

Bernd Gross prende il posto di Wolfram Jost, che come precedente CTO si è occupato della tecnologia di trasformazione digitale di Software AG e che lascia l’azienda per perseguire nuove opportunità.

Bernd Gross riporterà direttamente al CEO di Software AG, Sanjay Brahmawar: ha una grande esperienza nell'innovazione aziendale basata su integrazione, analisi e tecnologie IoT nei principali settori. È entrato a far parte di Software AG in qualità di CEO e co-fondatore della piattaforma Cumulocity IoT attraverso un'acquisizione del 2017. Da allora, Bernd è stato responsabile con successo della penetrazione di Software AG nel mercato IoT e dello sviluppo della transizione dell'azienda verso il cloud.

Andreas Bereczky, Presidente del Supervisory Board di Software AG

Wolfram è entrato a far parte del Management Board di Software AG nel 2009 con l'acquisizione di IDS Scheer e ha dato un prezioso contributo a Software AG nel decennio successivo. È stato determinante nel guidare il posizionamento dell'azienda nel mercato della trasformazione digitale e la sua visione della piattaforma ci ha aiutato a differenziare e a ottenere visibilità sul mercato, in particolare con analisti e clienti del settore. Gli auguro tutto il meglio per i suoi impegni futuri e lo ringrazio a nome dell'intero Supervisory Board. Sanjay Brahmawar, CEO di Software AG

Bernd ha fondato con successo Cumulocity e ha consolidato la posizione di Software AG come leader riconosciuto nel mercato delle piattaforme IoT e di Device Integration a livello globale. Il suo orientamento al business, la profonda conoscenza della tecnologia e l'anticipazione delle future esigenze del mercato pongono Bernd nella posizione ideale per operare al meglio come nostro nuovo CTO. Bernd Gross

Per me, l'IoT va oltre la semplice gestione di grandi quantità di dati o dispositivi. Stiamo creando un intero mondo virtuale basato su sistemi cyber-fisici connessi. Questa ‘connessione olistica’ richiede tecnologie di integrazione, analisi e database e nuove metodologie per rendere operativo il risultato. Sono molto onorato di guidare le attività di Software AG in queste aree verso una posizione di leadership di pensiero tra i nostri clienti e nel mercato.

In questo nuovo assetto, Stefan Sigg, Membro del Management Board di Software AG, ricoprirà il ruolo di Chief Product Officer, occupandosi di tutti gli aspetti inerenti i prodotti di Software AG, comprese la gestione e sviluppo di prodotto nonché il supporto.

Paz Macdonald entra in Software AG come Chief Marketing Officer. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore del marketing tecnologico, Paz è stata recentemente VP del Marketing per le aree EMEA e APAC presso MongoDB, fornitore di database cloud ibridi.

Paz è entrata a far parte di MongoDB come una delle prime assunzioni europee e ha guidato strategie di marketing innovative per accrescere market awareness, developer adoption e successo commerciale. Determinante nell'espansione di MongoDB a livello internazionale, ha contribuito alla crescita dell'azienda dalla start-up all'IPO di successo. Prima di MongoDB, Paz ha ricoperto posizioni di marketing management presso IBM, Cisco, Samsung, HP Software e Cognos.

Sanjay Brahmawar

Paz si unisce a noi in un momento emozionante con l’espansione della nostra forte posizione come pionieri della trasformazione digitale. Sono certo che con la sua esperienza e passione rafforzerà ulteriormente tutti gli aspetti della strategia e delle attività di marketing globali di Software AG rendendoci una meta molto apprezzata da clienti, partner e dipendenti. Paz Macdonald

Sono lieta di unirmi al team di Software AG per aiutare a espandere e rafforzare la sua leadership nello spazio della trasformazione digitale. Una parte fondamentale del mio ruolo sarà ascoltare i nostri clienti, prospect e partner in modo che possiamo offrire customer experiences di livello superiore, a ogni interazione. Non c’è mai stato un momento più emozionante di quello attuale per i mondi dell’intelligenza artificiale (IA), Internet of Things (IoT) e integrazione.

Paz lavorerà nella sede britannica di Software AG a Bracknell, riportando direttamente al CEO Sanjay Brahmawar. Paz ha conseguito una Laurea in Economia presso l'Università di Loughborough e un Diploma Post-Laurea in Marketing presso il Chartered Institute of Marketing.