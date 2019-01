BenQ all’ISE 2019, collaborazione e interattività evoluta

BenQ sarà presente all’ISE 2019 di Amsterdam, dal 5 all’8 febbraio, per illustrare le novità software e hardware di ultima generazione per l'industria AV.

L’esposizione includerà una gamma completa di videoproiettori laser, di monitor interattivi (IFP) basati sul cloud e di proposte smart signage, oltre al lancio del nuovo dispositivo di presentazione wireless, InstaShow WDC20.

Il focus di BenQ sarà tutto sui vantaggi che queste nuove soluzioni portano alle modalità di lavoro collaborativo e di interazione all’interno delle organizzazioni e degli spazi commerciali.

L'ultima soluzione di presentazione wireless BenQ, InstaShow WDC20, segna un ulteriore passo avanti per le modalità di collaborazione tra più persone rispetto a InstaShow WDC10. Semplice da usare, è dotata di supporto per i dispositivi mobili, di una maggiore interattività e della possibilità di suddivisione in quattro schermi. Una soluzione unica che consente a più utenti di mostrare presentazioni, in modalità wireless, da un singolo dispositivo.

Smart signage e stretch display - Si tratta di una serie di prodotti software innovativi studiati per aggiungere valore all'esperienza del cliente in una varietà di situazioni. I display stretch e smart signage BenQ sono dotati del CMS X-Sign esclusivo BenQ che può essere utilizzato su più schermi, diffondere contenuti 4K e includere dettagli come informazioni sui prodotti e contenuti interattivi, nonché cataloghi e menu. La loro elevata luminosità e il software integrato ne fanno una soluzione intelligente per le aziende di qualsiasi dimensione, dalle piccole alle grandi.

Dotati di una nitidezza dell'immagine straordinaria grazie a una risoluzione 4K UHD, gli IFP BenQ in mostra all’ISE 2019 offrono agli utenti tutti i vantaggi dell'esperienza collaborativa. Il software di annotazione EZWrite 5 degli IFP della serie RP consente agli utenti di creare note connesse al cloud che si collegano a più dispositivi multipiattaforma o ad altri IFP BenQ, ottenendo una collaborazione fluida e in tempo reale.

I videoproiettori laser - Le capacità interattive dei prodotti BenQ saranno particolarmente evidenti nella gamma completa di proiettori laser UST. Grazie a soluzioni come il BenQ LW890UST, il BenQ LW720 e il BenQ LU9235, questa linea soddisfa i segmenti di mercato più diversi, dalle sale riunioni, alla didattica, ai musei.

Progettata per i clienti G Suite, la Google Jamboard (attualmente non disponibile in Italia) è una lavagna collaborativa digitale da 55” che funziona connessa al cloud e di cui BenQ è partner di canale esclusivo. Consente agli utenti di creare, presentare e salvare idee su un display responsivo.