Eset, individuate 9 fake app remote control in Google Play

Eset si dimostra sempre molto efficace in tema di sicurezza anche sui dispositivi mobile ed in particolare per quanto riguarda il mondo Android. In questa circostanza, i ricercatori dell’azienda slovacca hanno individuato 9 app maligne in Google Play. Queste app, tutte nella categoria remote control, promettevano di funzionare come telecomando universale per controllare diversi device.

Tuttavia, ben altro era invece lo scopo reale. Prendendo il controllo dello smartphone Android, inviavano continui annunci pubblicitari a schermo intero. Nessuna delle 9 applicazioni ha mai svolto la funzione per cui si erano spacciate, bombardando il malcapitato utente di pubblicità invasive, e contestualmente arricchendo gli sviluppatori malintenzionati.

Tutte prodotte dallo sviluppatore Tools4TV, in totale sono state scaricate da ben 8 milioni di utenti. Eccovi l’elenco: (e ovviamente accertatevi di non averne alcuna installata):

- Remote control;

- TV remote controller;

- TV remote controlling;

- Remote for Air conditioner;

- Remote for television for free;

- Air conditioner remote control;

- Universal TV remote controller;

- Remote control for the car;

- Remote control for TV and home electronics.

Per evitare di cadere vittima delle sempre più numerose truffe legate ai dispositivi Android e alle app fake, i ricercatori di ESET ricordano di:

- Scaricare solo app da Google Play: ciò non garantisce che l'app non sia dannosa – proprio come in questo caso - ma le truffe legate ad app fake sono molto più comuni negli app store di terze parti, dove vengono raramente rimosse una volta scoperte, a differenza di Google Play;

- Assicurarsi di controllare il numero di download, le valutazioni delle app e il contenuto delle recensioni prima di scaricare app da Google Play

- Prestare attenzione a quali autorizzazioni vengono concesse alle app installate;

- Mantenere il dispositivo Android aggiornato e utilizzare una soluzione di sicurezza mobile affidabile.