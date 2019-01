IBM e Minehub, blockchain per il settore minerario e metalli

IBM e Minehub hanno deciso di unire le rispettive competenze (IBM è un fornitore mondiale di blockchain, Minehub è una società tecnologica innovativa, operante nel settore settore minerario e dei metalli). Lo scopo? Portare i vantaggi della blockchain nel settore minerario e dei metalli. Vale la pena di ricordare che il giro di affari di questo mercato è gigantesco: 1.800 miliardi di dollari.

È evidente che gestire procedure manuali e documenti cartacei, generi inefficienze e scarsa trasparenza. La tecnologia blockchain consente di migliorare questa situazione grazie alla presenza di un registro condiviso per creare un’unica vista in tempo reale delle transazioni e dei dati dell’intera supply chain, che risultano visibili a tutti i partecipanti autorizzati. Tutte le società partecipanti rappresentano delle aree fondamentali della supply chain, quale l’attività mineraria, i contratti streaming, il commercio e la finanza.

Vince Sorace, fondatore e A.D. di MineHub

Siamo estremamente soddisfatti di lavorare con alcune delle società più innovative e all’avanguardia appartenenti alle diverse aree del settore minerario e dei metalli. Grazie alla digitalizzazione della supply chain, possiamo aumentare il livello di automazione, ridurre la dipendenza dagli intermediari e accelerare la velocità di trasferimento delle merci dalle miniere agli acquirenti finali. In questo modo si creano opportunità di efficienze trasformative e di riduzione dei costi in tutti gli aspetti delle attività. Si tratta di un notevole progresso per un settore che cerca di integrare e usare i dati in modi che prima non erano possibili.

Il primo caso d’uso verrà creato sulla piattaforma MineHub e gestirà il concentrato proveniente dalla miniera di Penasquito di Goldcorp in Messico per l’intero percorso fino al mercato. Quando il minerale grezzo viene estratto, la società mineraria carica i dati, comprese le prassi di sostenibilità ed etiche, consentendo una verifica indipendente dagli organi di controllo agli utenti finali, in base alle necessità. Quando i materiali vengono caricati per il trasporto, la piattaforma MineHub può registrare ciascuna transazione, consentendo alle parti autorizzate di visualizzare e riconciliare le informazioni dell’intero percorso. Società come Wheaton Precious Metals e altri istituti di credito, quali ING Bank, utilizzeranno i contratti intelligenti per le procedure della supply chain, in materia di finanza commerciale, contratti streaming e royalty.

Arnout van Heukelem, Responsabile globale del settore minerario e dei metalli di ING

Essendo leader globali per i servizi bancari al settore minerario e dei metalli, siamo consapevoli delle numerose difficoltà operative che devono affrontare i nostri clienti. La blockchain è in grado di ridurle o addirittura superarle, come dimostrato del nostro lavoro pionieristico nel settore energetico con VAKT, in campo di finanza commerciale con Komgo e Voltron, così come per il settore delle commodity agricole. Sono entusiasta di lavorare con MineHub e di aiutare i clienti del settore minerario e dei metalli a ridurre i costi, aumentare la trasparenza e contribuire ad attività produttive e commerciali sostenibili.

La piattaforma MineHub per la supply chain è stata costruita sulla piattaforma blockchain IBM basata sul cloud e sfrutta Hyperledger Fabric di Linux Foundation. MineHub ha in progetto di ampliare la collaborazione ad altri membri del settore minerario per promuovere l’innovazione e nuove applicazioni grazie a tale tecnologia.