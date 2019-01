Asus, programma Affidabilità Garantita per i notebook

Asus rilancia un suo programma molto apprezzato dai clienti. Stiamo parlando di Affidabilità Garantita. Questa iniziativa commerciale assicura il rimborso del prezzo di acquisto in caso di guasto tecnico del notebook, entro un anno dalla data di acquisto: facile capire il motivo di tanto gradimento.

Aderire al programma Affidabilità Garantita è semplicissimo: i clienti dovranno registrare il loro prodotto entro 15 giorni dalla data di acquisto (effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019). In caso di guasto o difetto che dovesse emergere entro un anno dalla data di acquisto del notebook, sarà possibile richiedere il rimborso completo del costo sostenuto oltre alla riparazione, che sarà effettuata da un centro di assistenza ufficiale secondo la procedura di garanzia standard.

Attraverso questo servizio, ASUS ha l’obiettivo di rendere l’acquisto di notebook un investimento ancora più conveniente e sicuro per i privati; è possibile richiedere, in caso di guasti, un rimborso fino a un massimo di 3 notebook.

Ovviamente, Asus con questa iniziativa vuole soprattutto comunicare l’estrema fiducia che ripone nella qualità dei propri prodotti. Non a caso, infatti, i suoi notebook devono superare rigorosi test quali urto, caduta, vibrazioni e versamento di liquidi che ne garantiscono resistenza e durabilità, oltre a essere testati in condizioni ambientali severe quali altitudini elevate, temperature estreme e umidità. Un esempio? I due nuovi ZenBook 13 UX333 e ZenBook 14 UX433, che soddisfano il rigoroso standard militare MIL-STD-810G per affidabilità e durata.