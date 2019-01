Reply, Trend Sonar esamina il futuro delle AI

Reply, sfruttando la piattaforma proprietaria Trend Sonar, ha redatto un interessante report; il tema di questa edizione è l’intelligenza artificiale e la sua influenza sul futuro. Nello specifico, analizzando una base di oltre 470.000 articoli in inglese (fra gli oltre 32 milioni di cui si compone il database), ha individuato gli ambiti nei quali queste tecnologie saranno utilizzate maggiormente. Algoritmi complessi, strumenti di Edge Computing, l'Internet of Things e le interfacce uomo-macchine sono risultati essere prevalenti.

Ecco i principali trend, evidenziati da Trend Sonar:

- Le analisi basate sull'Intelligenza Artificiale

Il dato sarà sempre di più alla base delle decisioni: già oggi società appartenenti a settori diversi utilizzano soluzioni AI-as-a-service di provider consolidati o startup e acquistano strumenti aziendali basati sull'AI per ottenere una personalizzazione come quella di Amazon, meccanismi di ricerca ispirati a quelli di Google e funzionalità predittive simili a quelle di Watson di IBM. L’interesse per quest’area di sviluppo sarà sempre maggiore.

- Le nuove Interfacce potenziate con l'AI

Dal momento che le interfacce Uomo-Macchina stanno diventando sempre più naturali, in futuro potrebbero addirittura sostituire gli smartphone e i tablet. I colossi tecnologici, così come i nuovi player, sono in gara per aggiudicarsi la realizzazione della "next platform" e utilizzano l'AI per migliorare le proprie interfacce utente. Ormai infatti i consumatori hanno sempre più confidenza con quelle conversazionali – specialmente con le soluzioni ad attivazione vocale, grazie al miglioramento dell'elaborazione del linguaggio naturale e, complice il fatto che molti progressi si sono avuti anche nell'area dell'intelligenza emotiva e dell'AI empatica, ci saranno sempre più robot domestici configurati ad hoc, ciascuno con una propria "personalità".

- L’Automazione intelligente

L'Intelligenza Artificiale verrà utilizzata sempre più spesso, anche per automatizzare le attività cognitive in settori estremamente diversi. I sistemi avanzati basati sull'AI perfezionano infatti la manutenzione preventiva delle attrezzature e delle strutture industriali e contribuiscono all'ottimizzazione e automazione dei processi della catena di approvvigionamento. Gli strumenti di Robotic Process Automation consentiranno di automatizzare i processi aziendali quotidiani basati su regole, permettendo così alle società di impiegare le proprie energie per processi più importanti.

Nonostante l'Intelligenza Artificiale sia un argomento di attualità, infatti, nel prossimo futuro sono attesi gli sviluppi di molte applicazioni pratiche: attraverso una combinazione di sensori, piattaforme IoT e strumenti di analisi controllati dall'AI, le analisi predittive influenzeranno in maniera considerevole lo stato delle macchine e degli impianti, le interfacce colmeranno sempre di più il divario tra le interazioni ad alta intensità di quoziente intellettivo e le esperienze emotive, permettendo così ai brand di interagire a un livello più intimo e altamente personalizzato. I chatbot all'interno del servizio di assistenza clienti rappresenteranno sempre di più un’ulteriore opportunità di dedicare tempo alle attività più importanti che creano valore.