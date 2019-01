Trend Micro NFV Suite ottiene la certificazione VMware Ready

Trend Micro annuncia che la sua soluzione di security per le telecomunicazioni e l’IoT, Virtual Network Function Suite, è stata certificata VMware Ready.

Importante riconoscimento per Trend Micro: la sua soluzione di security per le telecomunicazioni e l’IoT, Virtual Network Function Suite, è stata certificata VMware Ready. Una attribuzione che sottolinea la capacità di Trend Micro di mettere al sicuro le reti moderne, costruite e pensate per IoT e 5G.

Kristen Edwards, director, Technology Alliance Partner Program, VMware

Siamo contenti che Trend Micro sia stata riconosciuta VMware Ready. Questo assicura ai clienti che è in grado di soddisfare gli standard di interoperabilità VMware e di interfacciarsi efficacemente con la sua infrastruttura cloud. I clienti possono abilitare con fiducia le soluzioni Trend Micro negli ambienti di produzione e incrementare il valore.

La certificazione VMware permette ai communication service provider che preferiscono o hanno già adottato VMware vCloud NFV, di aggiungere in maniera semplice i servizi Trend Micro per la sicurezza della rete. Chi fosse interessato alla soluzione Trend Micro ma non ha ancora virtualizzato le reti, potrà sperimentare e valutare questa tipologia di ambiente grazie a VMware vCloud NFV.

Hideyuki Tsugane, director of NFV business development at Trend Micro

Siamo orgogliosi di essere certificati VMware Ready, poiché chiarisce alle Telco e ai provider cloud e di servizi, che esiste una risposta alla richiesta di protezione di quelle architetture che devono supportare il 5G. Le principali Telco possono ora utilizzare l’ultima soluzione virtual network-ready di Trend Micro, per fornire la migliore sicurezza e affidabilità del mercato.

Le Telco devono essere in grado di offrire reti altamente affidabili, che supportino il carico extra di un volume crescente di dispositivi aziendali e consumer, mantenendo al contempo la sicurezza degli utenti business e domestici. Trend Micro ha bloccato oltre 20,4 miliardi di minacce solo nella prima metà del 2018 ed è ideale per questa tipologia di ambienti.

Trend Micro VNFS contiene un set di funzioni di rete completamente virtualizzato, all’interno della rete carrier, che applica il filtro URL, il controllo delle applicazioni, la prevenzione delle intrusioni e i servizi di reputazione IoT. La soluzione sfrutta la piattaforma di intelligence sulle minacce leader al mondo, la Smart Protection Network, che blocca all’incirca 65 miliardi di minacce all’anno per ogni cliente.

La soluzione Trend Micro supporta reti NFV di prossima generazione, consentendo alle risorse di sicurezza di essere allocate e configurate dinamicamente per diversi servizi, scalando per soddisfare le diverse richieste di traffico. Trend Micro VNFS utilizza il kit di sviluppo del piano dati per l'elaborazione di pacchetti ad alta velocità, garantendo prestazioni eccezionali