Collection#1, milioni di e-mail e password esposte sul Web

In queste ore è stata resa nota la pubblicazione di un grande archivio di informazioni sensibili: "Collection#1" contiene 773 milioni di e-mail e 21 milioni di password.

Anche se il database è stato rimosso, tali dati sensibili sono stati esposti liberamente, caricati su un comune sistema di archiviazione cloud.

Le implicazioni sono molte, in considerazione del fatto che gli indirizzi e le relative password possono consentire a malintenzionati di accedere a dati personali e di modificare servizi e abbonamenti su piattaforme terze.

Parliamo di una raccolta da 87 GByte, frutto quasi certamente di un lungo periodo di esfiltrazioni e furto di dati.

La scoperta si deve a Troy Hunt, un ricercatore di sicurezza informatica australiano e proprietario del sito HaveIBeenPwned.com. Proprio su questo portale, Hunt mette a disposizione un facile sistema per individuare se un determinato indirizzo e-mail è stato o meno diffuso online.

Sergey Lozhkin, Security Expert del Global Research and Analysis Team (GReAT) di Kaspersky Lab

Questa enorme quantità di informazioni è stata raccolta e messa insieme in un arco di tempo piuttosto lungo, in seguito a diversi casi di violazioni di dati, tanto che alcuni dettagli risulteranno probabilmente obsoleti.

In ogni caso, non è un segreto per nessuno il fatto che le persone, nonostante la sempre più grande consapevolezza dei pericoli del mondo digitale, continuino ad usare le stesse password e, addirittura, a riutilizzarle anche per diversi siti web.

La cosa più preoccupante è che tutti questi dati, ottenuti attraverso varie violazioni, possono essere facilmente trasformati in un unico elenco di indirizzi email e password: tutto quello che i cybercriminali avrebbero bisogno di fare, quindi, è creare un software piuttosto semplice e verificare così l’effettivo funzionamento di quelle stesse password.

Le conseguenze di un accesso indesiderato ad un account compromesso possono essere di vario tipo: si va dal phishing, conveniente dal punto di vista pratico, visto che i criminali informatici potrebbero inviare automaticamente e-mail malevole a tutto l’elenco dei contatti di una determinata vittima, fino ad attacchi mirati per il furto delle identità digitali, la sottrazione di denaro o la compromissione dei dati sui social network.

Per tutti questi motivi e considerato quanto accaduto, consigliamo a tutti coloro che utilizzano normalmente le proprie credenziali di posta elettronica per le attività online di procedere quanto prima con:

• Il controllo del proprio account e-mail per verificare se ha effettivamente subito delle violazioni attraverso il sito HaveIbeenpwned.com.

• La modifica delle password utilizzate per tutti gli account più importanti o sensibili (come quelli per l’Internet Banking, i pagamenti online o l’accesso ai social network), preferibilmente tramite un sistema di gestione delle password.

• L’implementazione dell'autenticazione a due fattori ovunque sia possibile.