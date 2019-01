Allnet.Italia acquisisce la maggioranza del capitale Wifidom

Allnet.Italia annuncia l’acquisizione dell’80% delle quote di Wifidom S.L., distributore di prodotti con tecnologia wireless e gestione intelligente della rete.

Si tratta di un’operazione strategica, il cui closing è stato perfezionato il 10 gennaio 2019, che permetterà ad Allnet.Italia di ampliare e consolidare la propria presenza in Sud-Europa, entrando in un nuovo mercato ad altissimo potenziale ed in forte crescita, come quello spagnolo.

Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia

Wifidom vanta di un’ottima reputazione sul territorio spagnolo, proprio grazie al qualificato livello di servizio di assistenza offerto, erogato sempre con la massima professionalità e competenza. È una realtà fortemente orientata all’innovazione continua e all’eccellenza.

Questo accordo è stato possibile solo grazie alla condivisione del medesimo sistema valoriale, quali l’etica e la trasparenza nei rapporti commerciali, la fedeltà degli impegni assunti nel proprio territorio ed una filosofia volta a considerare le persone come la risorsa più importante. Siamo, dunque, molto felici di questa acquisizione, fortemente voluta da entrambe le parti, che ci permetterà di creare delle importanti sinergie, grazie alla condivisione di competenze e know-how tecnologico e di crescere insieme, per essere maggiormente competitivi sul mercato spagnolo attraverso un’offerta ancora più ampia e completa.

Allnet.Italia, infatti, ha molti Vendor in comune con Wifidom, tra cui Cambium Networks, Ruckus Networks, AVSystem, Mimosa Networks e Siae ma all’interno del proprio partfolio, relativo alla BU Wi-Fi & Networking, vanta collaborazioni consolidate con ulteriori numerosi partner strategici: una risorsa fondamentale per cogliere, con successo, le nuove sfide tecnologiche provenienti dal mercato e sviluppare progetti completi sempre più integrati.