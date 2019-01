Automazione e sempificazione nella supply chain di Lexmark

Ottimizzati i processi di Supply Chain Document Optimization for Manufacturing che sfrutta i dispositivi multifunzione Lexmark e rende più semplici i processi manuali. Operatore mondiale nelle soluzioni di imaging, Lexmark International ha reso infatti disponibile una nuova release di Lexmark Supply Chain Document Optimization for Manufacturing, la sua soluzione dedicata all’automazione e semplificazione dei processi di document management nel mondo industriale.

Lexmark Supply Chain Document Optimization for Manufacturing sfrutta i dispositivi multifunzione Lexmark e snellisce i processi manuali per aiutare i responsabili del settore manufacturing a ottenere maggiore visibilità sulla logistica della supply chain, ottimizzare l’utilizzo dei dispositivi, aumentare la produttività e ridurre i costi.

Giancarlo Soro, amministratore delegato di Lexmark Italia

I processi nella supply chain e nel manufacturing sono molto spesso fortemente incentrati su carta, risultando lenti, inefficienti, carenti della necessaria visibilità orizzontale e per queste ragioni difficilmente migliorabili. Per le aziende tutto ciò si traduce in sprechi in termini di tempo e risorse dovuti a inefficienza e lentezza nella risposta alle richieste dei clienti. Grazie alla nostra soluzione, anche i processi documentali più complessi vengono semplificati, con un impatto decisamente positivo su costi e produttività.