Smartphone e AIoT nella strategia quinquennale Xiaomi

Durante l’evento annuale del gruppo, Xiaomi ha annunciato che nei prossimi 5 anni l'attenzione dell’azienda si focalizzerà in particolar modo su smartphone e AIoT. L’annuncio è stato dato per l’occasione da Lei Jun, fondatore, presidente e CEO di Xiaomi e l’impegno si concentrerà su smartphone e AIoT, dove AIoT per Xiaomi significa anche “All in IoT”. Nel terzo trimestre del 2018, le entrate internazionali di Xiaomi hanno rappresentato il 43,9% delle entrate totali. Nel 2019, Xiaomi continuerà la sua espansione globale concentrandosi sui mercati di Europa e America Latina. Xiaomi continuerà a costruire un nuovo efficace sistema di vendita al dettaglio, sviluppando canali offline efficienti e migliorando i propri canali online.

Il business degli smartphone è da sempre un fattore chiave per Xiaomi, e lo sarà anche nel 2019. L’azienda continuerà a focalizzarsi sull’innovazione e sulla qualità, nonché a ottimizzare il proprio portfolio di prodotti. È dal 2013 che Xiaomi incuba all’interno del proprio ecosistema compagnie produttrici di smartphone. In cinque anni è diventata la più grande piattaforma IoT consumer al mondo, collegando oltre 132 milioni di dispositivi intelligenti (esclusi telefoni cellulari e laptop), e contando oltre 20 milioni di dispositivi attivi al giorno (dato aggiornato al 30 settembre 2018).

La recente collaborazione strategica di Xiaomi con TCL Corp. rafforzerà ulteriormente il business degli elettrodomestici di Xiaomi nei mercati della supply chain e OEM, soprattutto per quanto riguarda condizionatori d’aria e lavatrici.

Xiaomi ha annunciato il 10 gennaio a Pechino che Redmi opererà d’ora in avanti come marchio indipendente. Questo significa l’inizio di un’era a doppio marchio per Mi e Redmi. Mi rafforzerà la sua presenza nei mercati degli smartphone di fascia medio-alta e dei nuovi canali di vendita al dettaglio, mentre Redmi continuerà a concentrarsi sulla ricerca e lo sviluppo di smartphone estremamente convenienti con una qualità superiore, e accelererà il ritmo dell'espansione globale.

Xiaomi continuerà a portare avanti una strategia multi-brand che include Black Shark, POCO e Meitu per soddisfare al meglio le esigenze di utenti differenti.