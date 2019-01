Riello Elettronica premia i dipendenti con un bonus

Riello Elettronica ha inserito una somma extra nell’ultima busta 2018 dei dipendenti per condividere la nomina del presidente Pierantonio Riello a Cavaliere del lavoro. Nella retribuzione del mese di dicembre, infatti, i 240 addetti hanno trovato un bonus di 1.000 euro. Un riconoscimento straordinario apprezzato anche dalle rappresentanze sindacali che in una nota hanno ringraziato Pierantonio Riello del gesto.

Pierantonio Riello, Presidente e Fondatore di Riello Elettronica

Mi piace considerare i nostri ‘dipendenti’ come ‘collaboratori’, risorse che con il loro impegno permettono all’azienda di crescere e di svilupparsi.

Il gesto è il risultato di una duplice circostanza: la volontà dell’imprenditore e i numeri di successo dell’azienda veronese, che ha recentemente festeggiato i trent’anni di attività. Attualmente il gruppo con headquarter a Legnago (Vr) impiega oltre 1000 dipendenti in tutto il mondo e tende a un fatturato consolidato di 300 milioni di euro, contraddistinto da un’elevata redditività e da una notevole capacità di autofinanziamento.

Core business sono la progettazione e la produzione dei Gruppi Statici di Continuità (UPS), apparecchiature elettroniche intelligenti che funzionano da riserva di energia in caso di black-out della rete, comparto nel quale l’azienda, con il brand Riello UPS, è primo player in Italia, terzo in Europa e stabilmente collocato tra i primi cinque attori a livello mondiale.

Interamente made in Italy, gli UPS di Riello Elettronica sono caratterizzati da una elevata componente tecnologica sviluppata nei due centri di ricerca di Legnago e Cormano (Mi), in partnership con alcune università italiane.

Inoltre attraverso l’acquisizione di realtà italiane altamente specializzate, il gruppo veronese è attivo anche nel settore della sicurezza domestica e dell’Home Automation.