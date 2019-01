Ansys punta sull’innovazione e pensa agli ingegneri di domani

Ansys Academic Program continua a conquistare adesioni, con oltre 750.000 download del software gratuito da parte degli studenti e 100.000 registrazioni al MOOC. Le soluzioni Ansys sono infatti utilizzate in oltre 3.200 facoltà di ingegneria in 87 Paesi di tutto il mondo, comprese l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università di Trento, l’Università di Bologna e l’Università degli Studi di Firenze.

Paolo Bosetti, Assistant Professor del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento La partnership con Ansys è fondamentale nell’ambito della competizione Formula SAE. Per il team E-AGLE Trento, Formula SAE rappresenta difatti l’opportunità di applicare le conoscenze tecnologiche in modo pratico e divertente nella costruzione di un’auto da corsa, implementando un’idea innovativa nella progettazione e produzione del telaio del veicolo. Lavorando a stretto contatto con il team di supporto tecnico Ansys , gli studenti hanno prodotto un giunto innovativo che si basa più sulle proprietà meccaniche dei materiali che sui potenziali punti deboli rappresentati dalle saldature ai fini della robustezza. Le soluzioni di manifattura additiva e di ottimizzazione topologica di Ansys Mechanical hanno supportato il team E-AGLE Trento nella progettazione di un veicolo più leggero, solido e semplice da costruire di una tipica auto FSAE. Consentire agli studenti di usare soluzioni all’avanguardia nei loro progetti accademici significa creare i professionisti di domani, capaci, innovativi e appassionati.

Oltre alla formazione in aula, Ansys fornisce software di simulazione, formazione e risorse ai team di studenti che, con le rispettive università di appartenenza, partecipano a competizioni quali Formula SAE, Shell Eco-Marathon e Hyperloop Pod Design. L’azienda stimola inoltre l’engagement tra pari grazie alla piattaforma online Student Community, mediante la quale gli studenti ottengono supporto tecnico, possono rivolgere domande e condividere idee.

Paul Lethbridge, Senior Manager Academic Program e Startup Program di Ansys

ANSYS lavora costantemente per fare evolvere il suo programma accademico al fine di massimizzare valore e benefici per studenti, ricercatori e docenti. L’obiettivo del programma è fare in modo che università e studenti migliorino il loro percorso formativo grazie all’accesso al software di simulazione Ansys, al supporto degli esperti e a materiale formativo di qualità. Da sempre Ansys intende offrire agli studenti di ingegneria la formazione e l’esperienza necessarie per eccellere nella professione e trasformare l’industria di domani.