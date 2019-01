Wolters Kluwer Fattura SMART, un successo nell’era digitale

A poco meno di un mese dall’avvio ufficiale della fatturazione elettronica, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia può annoverare una serie di dati estremamente positivi.

Fattura SMART, il software in cloud che l’azienda ha sviluppato appositamente per la gestione end to end del processo di fatturazione elettronica ed integrato con le applicazioni contabili dei commercialisti a cui i soggetti fatturanti si appoggiano, ha visto un autentico boom di attivazioni, quasi 300mila, e l’operatività è stata fin da subito intensa ma senza particolari criticità.

Con Fattura SMART, non solo in fase di test ma anche sul campo, il processo di fatturazione elettronica si è rivelato fluido e scorrevole e la collaborazione con i professionisti, grazie all’automazione del processo di acquisizione dei dati e il consolidamento negli applicativi di contabilità e di bilancio, è diventata più semplice, più efficiente ed efficace.

Con Fattura SMART, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha messo a disposizione dell’utente finale e degli studi professionali uno strumento di fatturazione elettronica multi-device per poter operare da qualunque dispositivo ovunque e in ogni momento, sette giorni su sette, ventiquattro ore al giorno.

È la mobilità che contraddistingue il mondo produttivo di oggi. Mobilità che pervade anche il mondo dei professionisti. Non è più il cliente che va allo studio, ma lo studio dal cliente.

Dati sempre trasferibili, strumenti di analisi e indicatori di andamento aziendale sempre a disposizione. Tutto questo è Fattura SMART.

I timori che passavano sottotraccia alla vigilia di questa grande rivoluzione digitale sono stati sostanzialmente fugati. Fin dai primi giorni di attività il software di casa Wolters Kluwer è stato performante, stabile e rispondente.

Per monitorare l’efficacia di Fattura SMART sono stati predisposti strumenti che seguono passo passo la risposta e la reattività dell’applicativo. In base ai dati che vengono restituiti dal monitoraggio, le performance di Fattura SMART si dimostrano costantemente eccellenti. Si registrano tempi di latenza medi, cioè la risposta dell’applicazione ad un comando dell’utente, al di sotto del mezzo secondo.

Una reattività ottimale che risponde adeguatamente alle esigenze dell’utente finale.

Con Fattura SMART il cliente dello studio ottiene oltre alla velocità e stabilità, un servizio semplice per emettere, ricevere ed inviare tutte le fatture, agevolando allo stesso tempo il professionista nella gestione delle registrazioni contabili. L’esperienza d’uso è talmente immediata, intuitiva e semplice da risultare perfetta anche per chi non ha alcuna dimestichezza con hardware e software.

L’obbligatorietà della fatturazione elettronica ha ulteriormente spinto mosso Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia verso la direzione della creazione di innovativi strumenti ed ecosistemi che privilegiassero la «user experience» coniugandola all’automazione di processo.