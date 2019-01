GTT amplia la capacità di networking di Carglass

Carglass sta abbracciando la trasformazione digitale per supportare le applicazioni mission-critical, compreso il crescente utilizzo di applicazioni mobile per il servizio clienti nei propri centri di riparazione. La strategia digitale comprende le nuove opportunità di mercato derivanti dall’acquisizione di Maisoning, società specializzata in erogazione di servizi domestici come quelli forniti da idraulici e fabbri. In questo quadro, si è resa necessaria una miglior capacità di networking, che GTT erogherà in applicazione di un nuovo accordo quadriennale. Lo scopo è aggiunge ridondanza e aumenta la capacità di rete tra le 450 sedi dell’azienda.

GTT, infatti, fornice a Carglass un aumento della rete del 75%, e un upgrade della connessione in fibra ottica, al fine di soddisfare le crescenti necessità di banda larga nei centri di riparazione. Sono anche stabiliti dei collegamenti di backup per 250 centri di riparazione, per garantire resilienza e affidabilità della rete. Infine, per connettere al meglio i 180 centri Carglass presenti al di fuori dei centri urbani, GTT offre connettività Wireless 4G.

Didier Roy, Chief of Information Systems di Carglass Francia

Da quando i computer hanno lasciato posto agli smartphone la connettività tra i nostri siti si è evoluta. Il servizio di riparazione e sostituzione del vetro per auto è disponibile nei nostri 450 centri e anche a domicilio grazie alla flotta di 700 veicoli di cui disponiamo. Per poter lavorare in tempo reale, i nostri tecnici devono essere in grado di accedere alle applicazioni da qualsiasi luogo. Senza un’adeguata connessione, i nostri servizi ne risentirebbero rallentando o fermandosi del tutto, con un impatto negativo sulla qualità del servizio offerto ai nostri clienti. GTT ha perfettamente compreso le nostre esigenze e ci ha offerto un servizio di cloud networking flessibile e ad elevate prestazioni che include 4G, fibra, rame e ADSL per soddisfare i requisiti di ciascun sito.