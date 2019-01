Netgear: switch, router e access point su misura per le PMI

Una nuova linea switch, seguita da un nuovo satellite Orbi Pro, Insight e un router standalone. Queste le novità che Netgear ha pensato per il mercato delle PMI.

Richard Jonker

Le piccole e medie imprese stanno spendendo troppo tempo a gestire i dispositivi di rete. Tramite l’Insight Smart Cloud Managed Platform and Ecosystem il nostro expander Power-over-Ethernet switch e le linee wireless access point, Netgear desidera trasformare l’ufficio da uno spazio di gestione dei dispositivi a un ambiente dedicato solamente a condurre e far crescere il business.

-La nuova serie Netgear Smart Managed Pro S350 IPV6 si compone di cinque modelli di switch, inclusi switch Gigabit Ethernet con 8, 24 e 48 porte e 2 o 4 porte SFP per collegamenti in fibra. I modelli a 8 e 24 porte includeranno varianti PoE+ (Power over Ethernet Plus). Offrono potenti funzionalità Layer 2, prestazioni avanzate e facilità d'uso e sono stati progettati appositamente per reti in cui voce, video e dati sono poggiati su un’unica rete. Questi nuovi switch diventeranno elementi essenziali per quasi tutte le reti di piccole imprese. Funzionalità avanzate come L2 / L3 / L4 Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Link Aggregation Control Protocol (LACP) e Spanning Tree Protocol (STP) garantiranno un ambiente di rete sicuro e ad alta velocità per la tua azienda

-Il Satellite Business Orbi Pro Mesh Wi-Fi a Soffitto si collega a Orbi Pro Router o qualsiasi altro satellite Orbi Pro tramite la tecnologia brevettata FastLane3 con un backhaul wireless dedicato per gli ambienti dove il cablaggio è impegnativo o impossibile. In alternativa, in nuove costruzioni o ristrutturazione di uffici dove le prese di corrente non sono disponibili o il nuovo cablaggio è a costo proibitivo, Orbi Pro Ceiling può essere alimentato utilizzando cavi Ethernet con (PoE) utilizzando il Wi-Fi MU-MIMO 4x4 per coprire ambienti più densi di traffico. L'alimentazione automatica e la gestione dei canali tra i satelliti consentono un miglior roaming, copertura e prestazioni superiori, rendendo Orbi Pro la soluzione ideale per grandi aree.

-Il Wireless Access Point Insight Managed Smart Cloud Tri-band 4x4 (WAC540) è la soluzione per ambienti densi ad alto traffico che richiedono un Wi-Fi affidabile ad alte prestazioni e per connettività IoT. Con tre frequenze radio separate (due canali da 5GHz e uno da 2,4 GHz), il WAC540 offre un throughput totale di 3Gbps, ampia copertura e standard di sicurezza a livello commerciale. Fornendo un Wi-Fi a gestione autonoma di livello superiore con funzionalità avanzate come band-steering, beamforming, bilanciamento del carico, airtime fairness e roaming avanzato, il WAC540 può supportare centinaia di client Wi-Fi per le aziende che richiedono massima copertura e prestazioni Wi-Fi eccezionali.

-Il Router AC2000 Wi-Fi (WAC124) è la soluzione Wi-Fi più conveniente per gli uffici di piccole imprese, i caffè e i negozi al dettaglio, perché non richiede un'installazione complicata. Fornisce la massima copertura con 300Mbps + 1734Mbps su canali indipendenti utilizzando antenne esterne. Come router è in grado di supportare 3 SSID separati e sicuri su un Wi-Fi MU-MIMO Wave2 802.11ac Wave 4x4.

-La Piattaforma Insight Cloud Management consente con grande semplicità l'onboarding dei dispositivi, un’impostazione intuitiva, la gestione remota e il monitoraggio completo sia del nuovo WAC540 sia dell’Orbi Pro Ceiling che dell'intera rete.

Le piccole imprese ora potranno beneficiare delle nuove funzioni core management di Insight che includono:

-Instant Wi-Fi - Insight

-Autenticazione RADIUS su Switch Insight

-Backup e Ripristino del dispositivo

Questi potenziamenti di Insight Pro sono stati sviluppati per consentire ai VAR (Value Added Reseller) di aggiungere o espandere rapidamente i ricavi di servizi ricorrenti con costi veramente ridotti.

VAR, MSP e System Integrator potranno beneficiare delle novità nelle principali feature di Insight Pro che includono:

-Insight Pro Custom Reports

-Network Location Configurations (Insight and Insight Pro)

-Backup e Ripristino del dispositivo

NETGEAR Insight è disponibile su piattaforme web e mobile (iOS e Android).