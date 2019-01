Microsoft, arriva la tappa italiana di Ignite The Tour

Microsoft annuncia la tappa italiana di Ignite The Tour, la serie di eventi dedicati a sviluppatori e professionisti IT, che si terrà giovedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio a Milano, presso MiCo Milano Congressi.

L’evento ospiterà oltre 100 sessioni di approfondimento e workshop coinvolgendo oltre 350 esperti a livello globale. Permetterà inoltre ai partecipanti di ottenere utili insight e best practice sul futuro di AI, Cloud, Big Data, Business Intelligence e altro ancora, per scoprire come avvalersi delle nuove tecnologie per esplorare nuovi ambiti di sviluppo.

Gli specialisti IT avranno la possibilità di creare un percorso personalizzato, scegliendo i moduli e i workshop più adatti alle proprie esigenze e selezionando il proprio livello di competenza, per migliorare la conoscenza dei tool utilizzati quotidianamente, perfezionare la propria expertise e far crescere il proprio business.

Diverse sessioni saranno inoltre dedicate al tema della diversity e dell’inclusione come principi chiave per favorire la creatività, l’innovazione e la crescita. Portavoce Microsoft, esperti ed evangelist condivideranno strategie, competenze e strumenti per creare un ambiente di lavoro e soluzioni inclusivi e rispettosi delle diversità.

Microsoft Ignite The Tour sarà l’occasione per illustrare le novità di Project Torino, un linguaggio di programmazione fisico per aiutare gli studenti tra i 7 e gli 11 anni con deficit visivi a sviluppare skill computazionali e a comprendere la programmazione a prescindere dalla capacità di vedere stringhe di codice. L’attenzione dedicata da Microsoft a questi temi conferma l’impegno dell’azienda nel consentire a ogni persona e organizzazione di realizzare il proprio potenziale grazie alla tecnologia.

Ricordiamo che questa iniziativa rientra in Ambizione Italia, progetto di ecosistema avviato da Microsoft lo scorso settembre in collaborazione con The Adecco Group, LinkedIn, Fondazione Mondo Digitale, Invitalia, Cariplo Factory e CRUI, che fa leva sulle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale e sulla formazione avanzata per accelerare la trasformazione digitale in Italia. Viene quindi offerto un articolato programma di formazione, aggiornamento e riqualificazione delle competenze, in linea con i nuovi trend tecnologici e le richieste del mercato del lavoro. L’obiettivo è raggiungere oltre 2 milioni di giovani, studenti, NEET e professionisti in tutta Italia entro il 2020, contribuendo così all’occupazione e alla crescita del Paese.